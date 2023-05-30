Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом» в Казанском Кремле

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Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерами, а также хоккеистами «Ак Барса» в преддверии старта плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Казанском Кремле.

Напомним, в этом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где лишь в седьмом матче уступил главный трофей КХЛ московскому ЦСКА.

Минниханов поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Ак Барса» за успешный сезон и назвал казанский клуб брендом Татарстана. По словам Раиса, в новом сезоне команде Зинэтулы Билялетдинова по силам выиграть Кубок Гагарина.

Раис Татарстана отдельно отметил вклад главного тренера команды.

«Низкий вам поклон и уважение Зинэтула Хайдярович», – обратился Минниханов к Билялетдинову.

Также Раис республики вспомнил все ключевые моменты в сезоне, отметив, что сначала было непросто.

«Главное, что никто не был разочарован "Ак Барсом". Это самое главное», – подчеркнул Минниханов.

Кроме того, тренеры, руководство, игроки и сотрудники клуба получили государственные награды Республики Татарстан.