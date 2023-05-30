Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом» в Казанском Кремле
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерами, а также хоккеистами «Ак Барса» в преддверии старта плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Казанском Кремле.
Напомним, в этом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где лишь в седьмом матче уступил главный трофей КХЛ московскому ЦСКА.
Минниханов поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Ак Барса» за успешный сезон и назвал казанский клуб брендом Татарстана. По словам Раиса, в новом сезоне команде Зинэтулы Билялетдинова по силам выиграть Кубок Гагарина.
Раис Татарстана отдельно отметил вклад главного тренера команды.
«Низкий вам поклон и уважение Зинэтула Хайдярович», – обратился Минниханов к Билялетдинову.
Также Раис республики вспомнил все ключевые моменты в сезоне, отметив, что сначала было непросто.
«Главное, что никто не был разочарован "Ак Барсом". Это самое главное», – подчеркнул Минниханов.
Кроме того, тренеры, руководство, игроки и сотрудники клуба получили государственные награды Республики Татарстан.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт