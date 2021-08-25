Черногорский легионер «Рубина» вызван в национальную сборную

Сеад Хакшабанович, 22-летний хавбек казанского «Рубина», вызван в сборную Черногории на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

Черногорцы 1 сентября сыграют с Турцией, 4-го — против Нидерландов и 9-го — с Латвией.

Хакшабанович является воспитанником шведского «Хальмстада», за который дебютировал еще в 15-летнем возрасте. Он родился в Швеции, в городке Хельтебрук, но имеет двойное гражданство — шведское и черногорское. Хакшабанович выступал за юношеские сборные Швеции 15–19-летнего возраста, сыграв 24 матча и забив два гола, но в 2017 году принял решение выступать за историческую родину — Черногорию.

В товарищеском матче против сборной Армении 10 июня 2017-го Саед дебютировал за черногорскую сборную. Всего за Монтенегро Хашабанович провел десять матчей и забил один гол. Его контракт с «Рубином» действует до 30 июня 2026 года, авторитетный портал transfermarkt.com оценивает черногорца из Швеции в 5,5 млн. евро.