Черногория намерена ввести визы для россиян к осени 2026 года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Черногория планирует ввести визовый режим для граждан России к концу сентября 2026 года. Об этом сообщили в посольстве страны в Москве, передает «ТАСС».

Государство обязано привести свою визовую политику в соответствие с нормами Евросоюза к завершению третьего квартала 2026 года. По словам дипломатов, это включает и введение виз для российских граждан.

Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич отмечал, что изменения визового режима неизбежны и будут реализованы в ближайшей перспективе.

Решение Черногории последовало на фоне недавних ограничений ЕС: 6 ноября Еврокомиссия практически запретила выдачу многократных виз гражданам России. Российское постпредство при ЕС связывало эти ограничения с опасениями европейских чиновников, что взаимодействие между людьми может привести к распространению иной информации о России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва выработает взвешенные ответные меры на действия Евросоюза.