Черногория начала замораживать недвижимость российских граждан

Власти Черногории начали замораживать недвижимость, которая принадлежит российским гражданам. Об этом сообщает ТАСС.

В начале июня глава МВД страны Филип Аджич заявил о заморозке 44 объекта недвижимости, чьи собственники — граждане РФ. Меры предпринимаются в рамках соблюдения антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на Украине.

Эксперты отмечают, что российские физические и юридические лица в 2021 году инвестировали в экономику Черногории более 129 млн евро, включая 49,46 млн — в недвижимость.

С начала марта власти страны присоединились ко всем санкциям, введенными Евросоюзом против РФ. После саммита стран — членов НАТО Президент Черногории Мило Джуканович заявил о солидарности с Украиной. При этом в городах Черногории проходят акции в поддержку России. Граждане потребовали отменить рестрикции и собрали 6 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения резолюции парламентом страны.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.