Черное озеро в Казани начали осушать, чтобы потом залить каток

Из водоема в казанском парке Черное озеро выкачали воду – позже тут зальют каток. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов.

«На этой неделе в парке «Черное озеро» начались работы по осушению искусственного водоема, после чего чаша озера будет очищена от накопившихся за лето грязи и мусора. Все работы планируется завершить в течение недели», – рассказал источник.

Чашу водоема подготовят к заливке катка до наступления постоянного минуса. Точной даты заливки катка нет –все будет зависеть от погодных условий.

В прошлом декабре каток на «Черном озере» никак не могли открыть из-за недостаточно низких температур. Удалось открыть его 31 декабря, покататься в центре Казани можно было даже в Новогоднюю ночь.