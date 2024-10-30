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Общество 30 октября 2024 13:00

Черное озеро в Казани начали осушать, чтобы потом залить каток

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Из водоема в казанском парке Черное озеро выкачали воду – позже тут зальют каток. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов.

«На этой неделе в парке «Черное озеро» начались работы по осушению искусственного водоема, после чего чаша озера будет очищена от накопившихся за лето грязи и мусора. Все работы планируется завершить в течение недели», – рассказал источник.

Чашу водоема подготовят к заливке катка до наступления постоянного минуса. Точной даты заливки катка нет –все будет зависеть от погодных условий.

В прошлом декабре каток на «Черном озере» никак не могли открыть из-за недостаточно низких температур. Удалось открыть его 31 декабря, покататься в центре Казани можно было даже в Новогоднюю ночь.

#парк Черное озеро #каток в парке черное озеро
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