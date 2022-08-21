Опрос: Только 7% казанцев во время летних каникул съездили за границу

По сравнению с прошлым годом дети жителей Казани стали чаще проводить каникулы в других городах России, отдыхать в оздоровительных и школьных лагерях. За границей летом побывали дети только 7% опрошенных, свидетельствуют данные исследования SuperJob.ru.

О том, что школьник провел все лето дома или в городе, рассказал каждый третий опрошенный. Дети 27% респондентов жили на даче или в деревне. Обеспечить ребенку отдых на море в этом году удалось 22% казанцев, следует из опроса.

Еще 15% горожан отправили детей в оздоровительные лагеря, 12% организовали поездку по России. Не более 7% респондентов сделали выбор в пользу пришкольных лагерей, еще 6% опрошенных родителей сообщили, что их дети гостили у родственников, отдыхали в санаториях и спортивных лагерях.

В целом нынешнее лето оказалось более интересным для школьников Казани, чем планировали их родители в преддверии каникул: съездить на Черное море и побывать в других городах России удалось детям большего количества опрошенных. Чаще, чем в летние каникулы 2021 года, родители рассказывали, что их дети-школьники побывали в других городах России, в оздоровительных и школьных лагерях, реже — на зарубежных курортах.