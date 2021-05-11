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Ру Тат
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11 мая 2021  09:30

«Черно-белая любовь»: все страсти Турции в одном сериале

«Черно-белая любовь»: все страсти Турции в одном сериале
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15 мая на телеканале Dомашний состоится премьера многосерийной турецкой мелодрамы «Черно-белая любовь». Не успели утихнуть страсти проекта «Моя мама», как Dомашний дарит всем своим зрительницам самый долгожданный весенний подарок — новый турецкий сериал о любви! Самые красивые актеры, самые коварные интриги и самые яркие страсти — по выходным в 19:00. Обещаем, с нами будет очень жарко!

Аслы — врач, спасающая людей из лап смерти, а Ферхат — тот, кто может отнять жизнь, не моргнув глазом. Они как лед и пламень, как черное и белое... 

Однажды их пути пересекаются:Аслы становится заложницей бандитов, и должна провести операцию умирающему, а Ферхат— тот, кто стал виновником ее плена. Она становится свидетельницей убийства, и теперь должна умереть, он дает ей шанс на жизнь. Но с одним условием, и это условие в корне изменит жизни и Аслы, и Ферхата.

Любовь между ними вспыхнет не в самых подходящих для этого обстоятельствах, перевернув все с ног на голову...


Количество серий: 96

Хронометраж серии: 45 минут

Производство: Турция

Режиссер: Ясин Услу

В ролях: Бирдже Акалай, Ибрагим Челиккол, Мухаммет Узунер, Арзу Гамзе Кылынч, Эсе Диздар и Дениз Челилоглу.

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