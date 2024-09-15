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Черная кошка не решилась перебегать дорогу перед кортежем Путина
В Санкт-Петербурге черная кошка не решилась перебежать дорогу перед кортежем Президента РФ Владимира Путина. Видео курьезной сцены опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
На ролике запечатлено, как черная кошка начала перебегать дорогу, но заметила приближающиеся автомобили президентского кортежа и вернулась обратно.
Зарубин назвал видео «самым забавным кадром недели» и предположил, что кошка «приняла единственно верное решение».
Инцидент имел место в четверг, 14 сентября, во время посещения Президентом России Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
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