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Общество 15 сентября 2024 19:42

Черная кошка не решилась перебегать дорогу перед кортежем Путина

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В Санкт-Петербурге черная кошка не решилась перебежать дорогу перед кортежем Президента РФ Владимира Путина. Видео курьезной сцены опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

На ролике запечатлено, как черная кошка начала перебегать дорогу, но заметила приближающиеся автомобили президентского кортежа и вернулась обратно.

Зарубин назвал видео «самым забавным кадром недели» и предположил, что кошка «приняла единственно верное решение».

Инцидент имел место в четверг, 14 сентября, во время посещения Президентом России Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

#Владимир Путин
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