CERN прекратит работу примерно с 500 специалистами, связанными с Россией

Фрагмент Большого адронного коллайдера

Фото: CERN

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) в конце ноября текущего года прекратит сотрудничество приблизительно с 500 исследователями, имеющими связи с Россией. Об этом рассказал официальный представитель CERN Арно Марсолье, передает РИА Новости.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (речь идет о Швейцарии — прим. Т-и). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — пояснил представитель центра.

В связи с этим Марсолье обратил внимание на то, что CERN больше не получает никакого финансирования от РФ. По его словам, сейчас в организации готовятся к тому, чтобы задачи по работе на Большом адронном коллайдере начали выполнять другие группы специалистов.

CERN существует с 1952 года и представляет собой крупнейшую в мире лабораторию физики высоких энергий. Основные площадки центра находятся на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. Частью ускорительного комплекса CERN является Большой адронный коллайдер, с помощью которого было доказано существование бозона Хиггса — элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.

В число участников CERN на данный момент входят 23 страны. Россия ранее участвовала в финансировании работ и имела статус наблюдателя, но в марте 2022 года, после начала широкомасштабных боевых действий на Украине, лишилась его на неопределенный срок. Летом того же года центр решил не продлевать соглашения о сотрудничестве с РФ и Беларусью после истечения их сроков действия в 2024 году.

Директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН имени Будкера в Новосибирске Павел Логачев в октябре 2023-го заявил журналистам, что сотрудничество с CERN будет продолжаться до октября 2024-го. Он сообщил, что организация пока старается максимально привлекать российских ученых к участию в работе центра, но новосибирские специалисты уже начали передавать дела коллегам из других стран.