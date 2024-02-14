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Церковный суд лишил иерея Виталия Беляева из Куюков священнического сана
Накануне в Казанском епархиальном управлении состоялось заседание Епархиального церковного суда Казанской епархии Русской Православной Церкви. Участники заседания рассмотрели дело запрещенного в священнослужении настоятеля Никольского храма села Куюки Пестречинского района РТ иерея Виталия Беляева. Информация об этом появилась на сайте митрополии Татарстана.
Еще в октябре прошлого года отца Виталия запретили в священнослужении.
«На основании 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов и 9 правила Константинопольского Двукратного Собора запрещенный в священнослужении иерей Виталий Беляев подлежит извержению из священного сана», – указано в публикации.
Принятое решение представят на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
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