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Церковь XVIII века в Высокогорском районе РТ признали объектом культурного наследия
В селе Хохлово Высокогорского района Татарстана церковь XVIII века признали объектом культурного наследия.
Информация об этом появилась в приказе комитета республики по охране ОКН.
Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы построили во второй половине XVIII века. Она состоит из храмовой части, трапезной и трехъярусной колокольни.
Внутри есть кованая металлическая лестница, полы сделаны из метлахской плитки, а на вершине церкви расположен кованый крест с цепями-растяжками.
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