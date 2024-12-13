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Общество 13 декабря 2024 10:34

Церковь XVIII века в Высокогорском районе РТ признали объектом культурного наследия

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Церковь XVIII века в Высокогорском районе РТ признали объектом культурного наследия
Фото: Комитет республики Татарстан по охране ОКН

В селе Хохлово Высокогорского района Татарстана церковь XVIII века признали объектом культурного наследия.

Информация об этом появилась в приказе комитета республики по охране ОКН.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы построили во второй половине XVIII века. Она состоит из храмовой части, трапезной и трехъярусной колокольни.

Внутри есть кованая металлическая лестница, полы сделаны из метлахской плитки, а на вершине церкви расположен кованый крест с цепями-растяжками.

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