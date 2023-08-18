Церковь XVIII века в Татарстане внесут в реестр объектов культурного наследия народов РФ

Михайло-Архангельскую церковь в Татарстане внесут в реестр объектов культурного наследия народов России. Она находится в деревне Кляри Камско-Устьинского района республики. Соответствующая информация появилась на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

«Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Михайло-Архангельская» <…> в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения <…>», – говорится в документе.

Бревенчатое здание церкви по ул.Советская, 7 было построено в 1757 году. Она имеет арочные окна на первом ярусе колокольни, меньший по размеру ярусу звонницы, декоративные карнизы ярусов колокольни.

Напомним, в 2019 году церковь реставрировали, так как ее серединная часть была в разрушенном состоянии. Тогда в ней не было окон, местами сгнившая крыша обвалилась. Отметим, что колокольню к церкви пристроили значительно позднее – в начале ХХ века.

Документ о включении памятника архитектуры в государственный реестр ОКН проходит антикоррупционную экспертизу до 22 августа.