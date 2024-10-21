Церковь в селе РТ, куда трижды приезжали императоры, признают памятником культуры

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Кирилло-Белозерская церковь в Каймарах Высокогорского района включат в реестр объектов культурного наследия. Село известно усадьбой Боратынских и тем, что его трижды посещали российские императоры, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Объект был возведен в 1722 году в часть визита Петра I. В Каймарах он посетил поместье адмирала Никиты Кудряевцева, где отдыхал в кругу соратников. Поместье досталось Кудрявцеву за участие в кампании под Азовом в 1695-1696 годах.

Средства на строительство церкви выделил его сын Мефодий Кудрявцев. Здание и колокольня относятся к стилю русского барокко и считаются его образцом с богатым декором.

Позднее усадьбу Кудрявцева посещали императрица Екатерина II, а известный масон П.А. Татищев (внук владельца поместья) принимал здесь Павла I.

Кроме того, история объекта связана и с крестьянской войной под предводительством Емельяна Пугачева. В 1774 году Кудрявцев направил своих близких на борьбу с мятежниками, а сам планировал переждать в монастыре. Однако он был пойман повстанцами и убит.

Затем усадьба передавалась по женской линии, ее владельцами в том числе были Энгельгардты и Боратынские.

Сейчас здание усадьбы находится в руинированном состоянии, сохранность церкви и колокольни выше.