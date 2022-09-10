«Церковь не дает оценок»: Татарстанский игумен отказался осудить Сталина за репрессии

Русская православная церковь в последние 20-30 лет переживает эпоху возрождения, происходит «некое второе крещение Руси», заявил наместник Свияжского монастыря, игумен Симеон. При этом постреволюционную эпоху, времена гражданской войны, репрессий и гонений на церковь он отнес к «скорбным временам», отметив, что на них могут быть разные взгляды.

«Церковь не выносит приговор истории и историческим событиям. Она несет свое служение Богу и народу божию в любых условиях — в советских, современных, языческой власти», – сказал игумен в интервью телеканалу «Татарстан 24» в ответ на вопрос об оценке роли Иосифа Сталина в истории России.

«Мне кажется, что мы только нащупываем какие-то пути и находим в прошлом самые разные примеры. Кто-то находит их в советской эпохе, кто-то в царской России. Здесь могут быть разные взгляды. Скорее, ответ нужно искать не в прошлом, а в будущем, ведь мир стремительно меняется», – добавил он. По словам игумена Симеона, религия дает людям возможность найти ответы на самые важные вопросы и с помощью опыта предшествующих поколений.

Напомним, ранее игумен также рассказал, что в Татарстане вышла книга, посвященная 25-летию возрождения Свияжского монастыря, которая объединила в себе 25 личных историй тех, кто участвовал в воссоздании обители.