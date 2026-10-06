Черкесов сохранил пост председателя Госсовета Чувашии

В Чувашии избрали председателя Государственного Совета восьмого созыва. Им вновь стал Леонид Черкесов, который возглавляет региональный парламент с сентября 2021 года. Решение депутаты приняли сегодня, 6 октября, на первом заседании нового созыва.

Первые заседания законодательных органов после сентябрьских выборов уже прошли в четырех регионах Приволжского федерального округа. 24 сентября депутаты собрались в Республике Мордовия, 29 сентября – в Нижегородской области, 1 октября – в Пермском крае и Оренбургской области. Во всех четырех субъектах председателями вновь избрали действующих руководителей парламентов.

Государственное Собрание Республики Мордовия возглавил Владимир Чибиркин, Законодательное Собрание Нижегородской области – Евгений Люлин, Законодательное Собрание Пермского края – Валерий Сухих, Законодательное Собрание Оренбургской области – Сергей Грачев.

В ближайшее время первые заседания парламентов новых созывов пройдут в Кировской и Самарской областях. После этого завершится основной организационный этап работы региональных законодательных органов, сформированных по итогам сентябрьских выборов.

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что региональные парламенты участвуют в принятии решений, напрямую влияющих на жизнь жителей. По его словам, от слаженной работы депутатов зависит своевременное принятие необходимых законов, реализация социальных инициатив, развитие экономики и социальной сферы.

Комаров также подчеркнул важность открытого диалога депутатов с жителями, конструктивного взаимодействия с исполнительной властью и работы в интересах как отдельных регионов, так и всего Приволжского федерального округа.

По мнению полпреда, формирование новых составов парламентов особенно важно для дальнейшей работы Совета законодателей Приволжского федерального округа. В него входят председатели законодательных органов регионов ПФО. Совет позволяет парламентариям обмениваться успешными практиками и согласовывать подходы к решению общих задач.

Обновление депутатского корпуса, как отметил Комаров, позволит продолжить совместную работу над региональным законодательством, законодательным сопровождением социально значимых инициатив и реализацией приоритетных проектов, направленных на развитие территорий и повышение качества жизни жителей.

Выборы депутатов региональных законодательных органов новых созывов прошли 18–20 сентября 2026 года в семи субъектах ПФО: Республике Мордовия, Чувашской Республике, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Самарской областях.

В ближайшие пять лет новым составам парламентов предстоит формировать правовую основу социально-экономического развития регионов, принимать законы и представлять интересы их жителей.