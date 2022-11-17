Cериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале веб-сериалов в Испании

Суперхит российского проката и онлайн-кинотеатров с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым продолжает покорять европейские кинорынки. После триумфов в Каннах и Милане «Батя» приехал в Испанию, где стал участником программы фестиваля веб-сериалов Bilbao Seriesland и одержал победу в одной из важнейших номинаций.

Российский шортком был представлен на фестивале в четырех номинациях и в итоге взял приз за лучший сценарий. Жюри фестиваля, в состав которого вошли кинодеятели из разных стран мира, отметило искрометный юмор создателей проекта, который сумели сделать скетчи из «Бати» не просто смешными, а очень жизненными и понятными не только российскому зрителю.

Фестиваль проходил в испанском городе Бильбао с 14 по 22 октября 2022 года. Помимо «Бати» лишь два проекта из России сумели попасть в окончательную программу фестиваля. Всего в программе мероприятия было представлено 85 веб-проектов из разных стран мира. На нем не только выбрали лучшие работы в разных категориях, от лучшего проекта до лучшего монтажа и саундтрека, но и провели конференции с участием гуру области. Кроме того, на мероприятии работал кинорынок, на котором был представлен новый контент, созданный специально для цифровой среды.

Комедия «Батя» попала в конкурсную программу фестиваля в Бильбао в качестве шорткома из полутораминутных скетчей, сравнивающих суровое воспитание 90-х с нынешними реалиями. При этом народный хит существует еще и в других форматах: полнометражный фильм собрал более 500 миллионов рублей в российском прокате, а мини-сериал из четырех эпизодов с дополнительными сценами показал высокий рейтинг уже в эфире телеканалов.

Сериал «Батя» – это полюбившаяся миллионам россиян история Макса. Будучи ребенком, он быстро выучил, где право, а где лево, потому что Батя (Владимир Вдовиченков) сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что, сразу вставал в угол. Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и повзрослевший Макс (Стас Старовойтов), который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким.

«Батя»

Продюсеры: Антон Зайцев, Артëм Логинов, Антон Щукин, Гавриил Гордеев, Иван Калашников

Исполнительный продюсер – Антонина Зорина

Креативные продюсеры: Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров, Билл Даймонд

Генеральный продюсер ТНТ, директор ТНТ4 – Аркадий Водахов

Авторы сценария: Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров, Александр Кагарманов Александр Туркин, Александр Николаев, Алексей Николаев, Дмитрий Ефимович, при участии Антона Зайцева

Режиссер-постановщик – Дмитрий Ефимович

Оператор-постановщик – Александр Тананов

Художник-постановщик – Денис Бауэр

Художник по костюмам – Анастасия Егорова

Музыкальный продюсер – Дмитрий Ланской

Директор департамента производства – Дмитрий Пачулия

Актеры: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев, Диана Енакаева