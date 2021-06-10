В Татарстане медные телефонные линии за три года полностью заменят на оптику

В течение трех ближайших лет во всем Татарстане заменят устаревшие медные телефонные линии на современные оптические каналы связи, дающие возможность сельским жителям подключаться к интернету со скоростью до 100 Мбит в секунду. Об этом на заседании президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» рассказал глава Минцифры Айрат Хайруллин.

За этот период планируется построить скоростные линии связи в 200 тыс. домохозяйствах. На первом этапе, в 2021 году, этот показатель будет доведен до 64 тыс. домохозяйств.

«Население 1 728 населенных пунктов нашей республики уже получили возможность подключить высокоскоростной доступ в интернет, — рассказал министр. — 78% домохозяйств, членами которых является более 97% населения Татарстана, имеют такое подключение».

В 2021 году к интернету планируется подключить 2 347 социально значимых объектов, в числе которых ФАПы и сельские дома культуры, а также довести оптику до 299 населенных пунктов, в которых никогда прежде не было подобного оборудования.

«В 2019-2020 годах было подключено 1 231 муниципальное учреждение, в первую очередь, школы, — рассказал Хайруллин. — Всего в республике 1 680 объектов начального и среднего образования, из которых лишь 600 были обеспечены каналами связи. Но в прошлом году абсолютно во всех школах республики — неважно, 20 там детей учится или 1 000, — построены волоконно-оптические линии связи».