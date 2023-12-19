«Через теплые руки жителей деревни»: сельчане Буинского района отправили масксети на СВО

В селах Нижний Наратбаш и Бикмуразово Буинского района и взрослые, и молодежь в эти дни заняты совместной работой. Для бойцов СВО они плетут маскировочные сети. Одна группа — в мечети, другая — в школе.

Поддержать ребят, находящихся на СВО, предложил прихожанин Рашит Нафиков, который научил односельчан плести сети.

«Вот такие маскировочные сети вяжут в деревне Нижний Наратбаш, каждая ячейка проходит через теплые руки жителей деревни», — говорит житель деревни.

Пенсионер Рашид Нафиков, долгие годы проработавший в Буинском машиностроительном заводе, известен своими рационализаторскими идеями. Сейчас по телевизору он наблюдает за происходящим в зоне СВО и понимает, какие покрытия для боевых машин необходимы. А технику плетения он освоил давно.

«Вот так вот берем веревку, провязываем, соединяя две веревки в узел, и получается вот такой квадрат, далее просто добавляем веревки по мере необходимости», — поясняет он.

Длина маскировочной сетки — пять метров, ширина — три метра. Даже при самом большом старании за час можно сплести полтора квадратных метра. А на изготовление одного полотна уходит около 30 часов. Рашит Нафиков обучил плетению сетей сначала взрослых, а затем школьников. Теперь и они после уроков берутся за рукоделие.

«Сегодня мы вязали маскировочную сеть, этому нас научил Рашит абый. Теперь после уроков или на уроках технологии собираемся вместе и плетем сети», — говорит ученица Зиля Бикчантаева.

Жители сел Нижний Наратбаш и Бикмуразово собирали средства на материал для изготовления маскировочных сетей. Помимо этого, они собрали более 164 тыс. рублей денежной помощи на приобретение снаряжения для военнослужащих.

«Помимо маскировочных сетей мы отправили много вещей, две полные машины гуманитарной помощи», — рассказал имам Нижнего Наратбаша Рустам Багаутдинов.

Первую партию маскирующих сетей односельчане уже отправили на СВО. Теперь готовятся к повторной отправке.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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