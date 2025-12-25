Через станцию Восстание – Пассажирская начнут курсировать два дополнительных поезда

В Татарстане с 12 января начнут курсировать два дополнительных поезда, которые будут ходить через станцию Восстание – Пассажирская. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«Это поезд № 6673 Арск – Васильево отправлением в 5.10 и прибытием в 7.10. На станции Восстание этот поезд будет в 6.29», – рассказал он.

Ахметшин отметил, что еще один дополнительный поезд № 6684 Паратск – Бирюли отправится в 14.18 и прибудет в 16.03. «На станцию Восстание он проследует в 15.23. В это время поездов на этой станции не было», – уточнил он.

Кроме того, до станции Паратск продлевается пригородный поезд № 6671 Бирюли – Васильево. Со станции Бирюли он отправится в 9.38 и будет в Паратске в 11.25. «Поезд и раньше проходил через станцию Восстание, единственное – увеличился маршрут его следования», – заметил гендиректор компании.

Он добавил, что с 12 января также продлевается маршрут следования пригородного поезда № 6405 Арск – Казань. «Он будет отправляться со станции Кукмор в 5.17 и прибывать в Казань 8.18. Таким образом, в утренние часы интервал движения поездов на данном маршруте сокращен до одного часа», – подчеркнул Ахметшин.

Дополнительная пара поездов с 1 января назначается на участке Казань – Аэропорт. В результате на этом маршруте будет курсировать 22 поезда, в этом году – 20.

«Поезд 18.10 планируется перенести на более раннее время, ориентировочно это будет 17.35. Решение будет принято уже после Нового года. В этом случае у нас выровняется количество поездов, курсирующих ежечасно – 16, 17, 18 и 19 часов», – сказал он.

Новый пригородный поезд сообщением Бугульма – Туймазы будет введен с 1 января, он будет ходить ежедневно.

В ежедневное обращение вводятся пригородные поезда сообщением Бугульма – Набережные Челны. В настоящее время они курсируют по субботам и воскресеньям.

«За счет ввода в ежедневное обращение этого поезда будет отменен невостребованный параллельный маршрут – Заинск – Набережные Челны», – заявил Ахметшин.

Пригородные поезда Казань – Йошкар-Ола – Казань также переводятся в ежедневное обращение с 1 января. Ранее поезда № 6385 Казань – Йошкар-Ола и № 6384 Йошкар-Ола – Казань курсировали только по пятницам, субботам и воскресеньям.