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Общество 9 июля 2025 17:56

Через сервис «Народный инспектор» татарстанцы заработали более 530 тыс. рублей

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С момента обновления сервиса «Народный инспектор», который позволяет гражданам сообщать о нарушениях на дорогах и получать 25% от суммы штрафа, татарстанцы заработали более 530 тыс. рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Активными пользователями сервиса становятся люди самых разных возрастов – от подростков 15 лет до граждан старшего поколения. Среди рекордсменов можно отметить жителя Кировского района Казани, который уже получил более 70 тыс. рублей за сообщения о нарушениях ПДД», – добавил он.

Всего в 2025 году через сервис «Народный инспектор» поступило более 125 тыс. заявлений, заключил Начвин.

#народный инспектор #минцифры рт
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