«Через пять лет половина российского автомобильного рынка будет связана с Китаем»

Западные санкции сильно ударили по авторынку России. После ухода западных компаний и закрытия производств в стране возник дефицит автомашин, после чего они выросли в цене. «Татар-информ» собрал мнения экспертов о главных трендах на авторынке в 2023 году и прогнозах стоимости автомобилей.

Разнообразие отечественного автомобильного рынка сохранится, на дорогах можно будет увидеть разные марки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На иномарки в 2023 году придется 65% рынка

В первых трех кварталах 2022 года российский авторынок потерпел обвал. Россию покинули такие автомобильные бренды, как Renault, Nissan и General Motors, в процессе – Toyota и Mercedes. Однако, по мнению финансового аналитика группы компаний CMS Станислава Бовта, на освободившиеся места готовы прийти новые игроки: Evolute, Omoda, Hongqi, Iran Khodro, SAIPA, Tank, Skywell, Haval.

«Очевидна китаизация автомобильного рынка России, и в наступившем году она будет нарастать. Доля новых китайских автомобилей 2023 году составит примерно 30%. Более того, я считаю, что через пять лет половина российского автомобильного рынка будет так или иначе связана с Китаем», – сказал он.

Бовт подчеркнул, что доля проданных китайских автомобилей в Татарстане за текущий год увеличилась почти втрое по сравнению с прошлым годом. «Из отечественных автомобилей самой популярной остается LADA Granta, далее – Vesta и на третьем месте – Niva 4×4, продажи которой упали минимально. Самая продаваемая в республике за последние десять лет машина – KIA Rio потеряла в продажах почти на 70%, минимальное снижение продаж у KIA Carnival, всего на 32%. Hyundai тоже в лидерах снижения продаж», – поделился эксперт.

Он отметил, что китайские компании стали предоставлять свои платформы для производства в России. К примеру, модель «Москвича» будет собрана на базе китайского JAC JS4. Презентация автомобиля состоялась 23 ноября. Стоимость нового кроссовера стартует от 1,97 млн рублей.

Модель «Москвича» собирается на базе китайского JAC JS4 Фото: mos.ru

«Если анализировать автомобильный рынок, то распределение (в 2023 году, – прим. Т-и) на нем будет следующее: 60-65% останется за иномарками, причем доля китайских компаний будет увеличиваться, наши производители выпустят 35-40% от всех продаваемых автомобилей», – сказал он.

«По мере налаживания параллельного импорта в страну станут ввозить больше автомобилей ушедших из страны брендов»

В России в этом году ожидается увеличение поставок автомобилей из дружественных стран, уверен ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Можно ожидать увеличения продаж автомобилей с пробегом, которые уже находятся в стране, то есть автомобили будут чаще менять владельцев. Не исключено, что по мере налаживания параллельного импорта в страну станут ввозить больше автомобилей ушедших из страны брендов. Причем это может касаться как новых, так и подержанных автомобилей, как целиком, так и в виде отдельных деталей и узлов. То есть разнообразие отечественного автомобильного рынка сохранится, на дорогах можно будет увидеть разные марки», – сказал он.

По мере налаживания параллельного импорта в страну станут ввозить больше автомобилей ушедших из страны брендов Фото: © «Татар-информ»

Но есть опасение – новым для российского рынка маркам потребуется время и средства для того, чтобы завоевать доверие покупателей, подтвердить качество и характеристики своей продукции.

«Изменения среди брендов на авторынке возможны, но они вряд ли будут кардинальными, потребители будут отдавать предпочтение хорошо знакомым маркам», – подытожил он.

«Падать дальше некуда, но расти оснований я не вижу»

Опрошенные эксперты разошлись во мнении относительно стоимости автомобилей в 2023 году. Но большинство выступает за то, что цены останутся на уровне декабря прошлого года.

«Я предполагаю, что у нас нет маркеров к тому, чтобы говорить о том, что цены пойдут вниз. Они могут опуститься благодаря резкому наращиванию объемов поставок с любой стороны. Но китайцы кратно их не увеличат. Поэтому предпосылок к тому, чтобы мы были завалены китайскими автомобилями, которые потом повлекли бы снижение вниз, я не вижу. Мой “средний прогноз по больнице” – цены останутся на уровне декабря», – сказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Из отечественных автомобилей самым популярным остается LADA Granta Фото: © «Татар-информ»

По его словам, при пессимистичном сценарии цены вырастут на 5-10%.

Дмитрий Баранов прогнозирует повышение стоимости автомобилей. «Цены на автомобили в следующем году вырастут, в первую очередь из-за сложной ситуации в экономике, сохраняющихся ограничений, роста цен на товары и услуги. Также на рост цен может влиять изменение логистики поставок и связанное с этим увеличение расходов. Не исключено, что на отдельные модели автомобилей в будущем году производители и автоцентры могут снижать цены, чтобы стимулировать их продажи, но лишь на определенный период», – заключил он.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев считает, что рынок в этом году не будет расти. «Что касается прогноза по реализации автомобилей – она будет на уровне этого года. Какого-то резкого роста не будет. Падать дальше некуда, но для роста оснований я не вижу», – озвучил мнение он.