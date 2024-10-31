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Через «Народный инспектор» направили более 61 тыс. сообщений о нарушении ПДД в Татарстане
В течение первых девяти месяцев 2024 года через систему «Народный инспектор» в региональные отделы ГАИ Татарстана поступила 61 205 сообщений о несоблюдении ПДД на дорогах Татарстана. Об этом говорили сегодня на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя Премьер-министра РТ – Руководителя Аппарата Кабмина РТ, заместителя председателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова.
Государственная информационная система «Народный инспектор» была создана для усиления контроля за дорожной обстановкой в Татарстане еще в 2014 году.
Приложение, которое устанавливается на телефон, позволяет пользователям регистрировать случаи нарушения ПДД. Отснятые материалы направляются в подразделения Госавтоинспекции для дальнейшего рассмотрения и принятия мер к нарушителям. Информация о нарушениях ПДД фиксируется в виде коротких видеороликов продолжительностью 30 секунд, снятых непосредственно в момент совершения правонарушения.
По словам начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустема Гарипова, после введения вознаграждения для пользователей системы, сообщений о нарушениях ПДД стало поступать больше.
«По данным уведомлениям вынесено 55 постановлений. Из них по десяти осуществлена выплата, еще десять находятся на осуществлении выплаты», – сказал главный Госавтоинспектор РТ.
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