60 выпускников «Кадрового резерва» трудоустроены в «Движение первых» в Татарстане

В Казани прошла церемония закрытия проекта «Кадровый резерв. Команда движения», в ходе которого обучение прошли 140 потенциальных наставника для «Движения первых» в районах Татарстана. Программа состояла из двух очных и одного дистанционного этапа, где рассказывали о принципах организации и направлениях работы.

К участникам обратился помощник Раиса Татарстана, руководитель регионального отделения «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«Проект “Кадровый резерв” в этом году действительно удался. От теории и общения удалось перейти в фактическое русло. Уверен, что это обучение помогло сделать первый шаг для того, чтобы обрести профильные знания для каждого участника и финалиста в сфере коммуникаций, взаимодействия и воспитательной работы, которые будут полезны каждому», – отметил Сулейманов.

Заявочная кампания конкурса прошла в два потока. Всего было подано почти 2 тыс. заявок из 45 районов Татарстана. По итогам отбора 140 участников приступили к освоению образовательной программы и трех конкурсных процедур: самопрезентации, защите кейс-решений и развитию направления движения.

Среди всех участников проекта 60 уже трудоустроены в структуру татарстанского отделения «Движения первых».

«Мы уже получили 60 новых наставников, которые готовы работать и передавать знания детям. Важно понимать, что это работа в долгую. Мы не получим огромных результатов через год или два, должны пройти десятилетия. Здесь очень много знакомых лиц, вы – большие профессионалы. Это те самые люди, которые знают, что такое вести работу с молодежью на местах», – обратилась к участникам первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.