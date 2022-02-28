Через два часа после отключения котлов в дома жителей Агрыза вернули тепло

Накануне в районе четырёх часов вечера поступило сообщение об отключении теплоснабжения на улице 2-й переулок Гагарина в Агрызе. Без тепла остались 12 жилых домов на улицах Горького, Чапаева, Гагарина и 2-й переулок Гагарина, в которых ориентировочно проживают 1200 человек.

После восстановительных работ в половину седьмого вечера теплоснабжение было восстановлено. Причиной случившегося стало автоматическое отключение котлов в двух котельных из-за понижения давления в системе холодного водоснабжения, как объяснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.