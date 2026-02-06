Через «Биржу ЦТС» заключили сделок на 9,15 млрд рублей в 2025 году

На Бирже ЦТС, используемой для закупок в дорожно-транспортной отрасли, в 2025 году зарегистрировались 142 организации. Среди них – 54 подрядные компании, 24 недропользователя и 64 поставщика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

За год на площадке было заключено 939 сделок. Общий объем контрактов составил 9,15 млн рублей, что на 10,3% превысило плановый показатель на 2025 год, установленный на уровне 8,3 млрд рублей.

Основными товарами, закупаемыми через «Биржу ЦТС», остаются нерудные строительные материалы – песок, песчано-гравийные смеси и щебень, а также металлоконструкции и трубы.

Щебень продолжает занимать ключевое место в структуре торгов. В министерстве отмечают, что это говорит о стабильном спросе на базовые строительные материалы и свидетельствует о своевременной реализации запланированных инфраструктурных проектов.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Лилия Сафиуллина подчеркнула, что проведение закупок через «Биржу ЦТС» повышает прозрачность торгов, упрощает процедуры и способствует формированию справедливых цен, что, по ее словам, является эффективной антикоррупционной мерой.