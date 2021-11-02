Через Апокалипсис к Новому Завету: Госоркестр РТ открыл фестиваль Concordia

Открытие ХI Международного фестиваля современной музыки погрузило слушателей в мир Софии Губайдулиной. О специально прописанном Губайдулиной «Диалоге» для приглашенных музыкантов вечера Андреса Мустонена и Вадима Репина и главном ее месседже человечеству – в репортаже ИА «Татар-информ».

В Казани состоялось открытие ХI Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia

Фото: пресс-служба ГСО РТ

В Казани состоялось открытие ХI Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia. Напомним, что его основателем является художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народный артист России и Татарстана, профессор Александр Сладковский.

Концерт – открытие фестиваля был посвящен значимому событию всей музыкальной общественности – 90-летию выдающегося композитора ХХ-XXI веков Софии Губайдулиной.

«Невозможно найти слова, которые бы смогли выразить значение фигуры Софии Губайдулиной в современном музыкальном мире и в искусстве в целом. София Губайдулина – это целая эпоха. Ее музыка, в особенности крупные сочинения, в частности оратории и концерты, можно поставить в один ряд с произведениями таких великих композиторов, как Иоганнес Брамс или Людвиг ван Бетховен», – считает создатель и руководитель ансамбля Hortus Musicus, дирижер оркестра Таллинской филармонии и Эстонского национального симфонического оркестра Андрес Мустонен.

Андрес Мустонен: «Невозможно найти слова, которые бы смогли выразить значение фигуры Софии Губайдулиной в современном музыкальном мире и в искусстве в целом» Фото: пресс-служба ГСО РТ

Именно Андрес Мустонен в этот вечер стоял у дирижерского пульта перед Госоркестром РТ. Музыканты ознаменовали открытие фестиваля произведением «Всадник на белом коне» для симфонического оркестра и органа – сочинением, где в постоянном диалоге находятся две темы: линия Страстей (Евангелие от Иоанна) и Апокалипсиса (Откровение св. Иоанна Богослова). Напряженная, сложная философская музыка в исполнении ГСО РТ сквозь психологически сконцентрированное мистическое начало возводила публику к раздумьям о высоком, сакральном.

Диалог Андреса Мустонена и Вадима Репина

Как бы выстраивая программу концерта по принципу напряженного психологического нарастания, следующим сочинением, прозвучавшим в стенах Большого концертного зала имени Сайдашева, стал Третий концерт для скрипки с оркестром «Диалог: Я и Ты» Губайдулиной.

Название этого сочинения родилось в связи с сильным впечатлением композитора, которое произвела на него книга Мартина Бубера «Я и Ты».

Сам автор книги пишет: «Мир для человека двойствен, в соответствии с двойственностью основных слов, которые он может произносить. Основные слова суть не единичные слова, а словесные пары. Одно основное слово – это пара: Я – Ты; другое: Я – Оно. <…> Два главных метакосмических движения в мироздании – экспансия и притяжение, стремление к единству – находят свою человеческую реализацию, свою высшую духовную форму в этом отношении: Я – Ты».

В стенах Большого концертного зала имени Сайдашева прозвучал Третий концерт для скрипки с оркестром «Диалог: Я и Ты» Губайдулиной Фото: пресс-служба ГСО РТ

Эти размышления сама София Губайдулина возводит к искусству музыки в целом, к жизни звучащей материи. Понятие двойственности лейтмотивом звучит в ее сочинении: стремление музыкального полотна расшириться до бесконечности, при этом сосредоточиться вокруг некоего центра, чтобы утвердить его.

Эти размышления совпали с инициативой Андреса Мустонена и Вадима Репина – музыкантов, которым сама София Асгатовна посвятила этот Концерт.

«Считаю, “Диалог: Я и Ты” – совершенно фантастическое сочинение, один из самых глубоких и потрясающих концертов последних лет. Он настолько объемен, насыщен и сокровенен, что исполнять его для меня всегда огромная честь. Каждый раз, погружаясь в этот текст, я чувствую, что совершаю настоящее музыкальное путешествие. До сих пор испытываю гордость за то, что имею непосредственное отношение к рождению этого сочинения», – признался исполнитель сольной партии в этот вечер – лауреат многочисленных международных премий, кавалер Ордена Искусств и литературы скрипач Вадим Репин.

Сама же Губайдулина говорила, что ее главной задачей здесь было как бы выстроить диалог между «Я» солиста и «Я» дирижера оркестра, который в рамках открытия фестиваля был «озвучен» в Татарстане впервые.

«София Губайдулина уверена, что мир сегодня находится во тьме»

Еще одной татарстанской премьерой в этот вечер стало исполнение раздела одного из самых значимых сочинений Губайдулиной – Оратории «О любви и ненависти». «Гнев Божий» для симфонического оркестра стал психологической кульминацией всего концерта.

В оратории поднимаются сложнейшие философские вопросы. Сквозь музыку Губайдулина погружается в проблемы человеческого и сакрального бытия, продолжает мыслить о крупных, мировых явлениях, о нынешнем состоянии цивилизации, о добре и зле, о значение веры в жизни людей. И выводы ее отнюдь не оптимистичны.

«В части “Гнев Божий” больше всего отражено беспокойство Софии Губайдулиной за человечество в целом. Она уверена, что мир сегодня находится во тьме, и в этой музыке мы слышим этот страх, это беспокойство. Тем не менее в музыке прослеживается и нечто ангельское. Тем самым композитор как бы говорит нам, что безвыходных ситуаций нет, нужно только найти этот выход», – рассказал Мустонен.

Дирижер считает, что Оратория «О любви и ненависти» – это Новый Завет, сокровенное послание нашей эпохе, самое важное сообщение человечеству XXI века.

«Сквозь музыку Губайдулина погружается в проблемы человеческого и сакрального бытия, продолжает мыслить о крупных, мировых явлениях, о нынешнем состоянии цивилизации» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Сам Андрес Мустонен отмечает, что музыка Губайдулиной подвластна далеко не каждому, даже профессиональному коллективу. Однако Госоркестр РТ уже не раз доказывал, что ему по плечу любая музыкальная задача. Благодаря способности коллектива перестраиваться весьма гармонично между сложнейшими полотнами Губайдулиной вписалась Неоконченная симфония Франца Шуберта в этот вечер.

«Я сотрудничал с вашим оркестром неоднократно и приезжаю в коллектив уже не просто как дирижер, но как друг. Оркестр гибок, дисциплинирован, профессионален», – считает Мустонен.

Следующий концерт XI Международного фестиваля современной музыки Concordia состоится уже 10 ноября. Впервые в Татарстане прозвучат симфоническая фантазия «Суворов» А. Танонова, Фильм-концерт Е. Петрова, Полифоническое танго А. Шнитке и Пятая симфония А. Чайковского. Также в тот вечер будут исполнены «Поэма-сказка» С. Губайдулиной и Симфония для оркестра с солирующим альтом «Гарольд в Италии» Г. Берлиоза.

Солисты – Юрий Башмет (альт), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас). За дирижерский пульт встанет Александр Сладковский.

Фестиваль Сoncordia основан художественным руководителем и главным дирижером ГСО РТ Александром Сладковским и имеет статус крупного международного форума современной музыки. Популяризация современной музыки и знакомство публики с произведениями композиторов различных стилей и жанров сегодня является основным направлением развития Государственного симфонического оркестра РТ. В каждом сезоне на концертах фестиваля маэстро Сладковский знакомит слушателей с лучшими образцами музыкальных полотен XX и XXI веков, приглашая выдающихся интерпретаторов современной музыки выступить с ГСО РТ на одной сцене.