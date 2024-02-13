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Через 4 года БРИКС обгонит «Большую семерку» по доле ассоциации в мировом ВВП
К 2028 году доля БРИКС в мировом ВВП увеличится с 35% до 40%, в то время как у «Большой семерки» снизится до 27,8%. Об этом передает ТАСС со ссылкой на президента созданного странами БРИКС Нового банка развития, экс-президента Бразилии (2011-2016) Дилму Руссефф.
Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Руссефф отметила, что доля развивающихся стран в мировой торговле «выросла с 37% в 2016 году до 41% в 2022 году», а страны с развитой экономикой, напротив, теряют свои позиции (с 62% в мировом экспорте до 58%).
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