«Через 3-5 лет на маркетплейсы будет непросто зайти. Нужно успеть это сделать сегодня!»

​​​​​​​Валенки, сыры, косметика, одежда из Татарстана пользуется спросом на маркетплейсах не только в России, но и за рубежом. Предприниматели рассказали ИА «Татар-информ» о сложностях, с которыми они столкнулись при выходе на маркетплейсы со своей продукцией и преимуществах торговли на электронных площадках.

​​​​​​​Валенки, сыры, косметика, одежда из Татарстана пользуется спросом на маркетплейсах не только в России, но и за рубежом

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Валенки из Кукмора для Израиля и П ортугалии

Бизнес-история основателя бренда войлочной обуви Алмаза Габидуллина показательна. Она началась в 2008-м, когда кукморский предприниматель организовал производство лимонадов. Развиваться было сложно, ведь на полках магазинов приходилось конкурировать с мировыми брендами. Да и спрос на этот продукт был сезонный - летний. А что зимой? Так у Алмаза родилась идея запустить собственную линию зимней обуви из войлока. Будучи человеком прогрессивным, он открыл свой интернет-магазин, активно использовал соцсети. Продажи шли, но медленно. Переломным моментом стала поездка в США, куда Алмаз отправился, чтобы подтянуть свой английский.

«В семье, где я жил во время учебы, сын хозяев активно занимался продажами на маркетплейсах. Простой студент зарабатывал на электронной торговле порядка 4 тыс. долларов в месяц, в то время, когда я – предприниматель – даже не знал, что это такое! Вернувшись в Россию, бросился изучать эту тему», ­– делится бизнесмен.

Сегодня Алмаза Габидуллина, без сомнения, можно причислить к маркетплейс-первопроходцам - Wildberries, Ozon для ‎него как дом родной. Причем, он не только активно использует эти каналы продаж, но и популяризирует их среди татарстанских предпринимателей.

Сегодня Алмаза Габидуллина, без сомнения, можно причислить к маркетплейс-первопроходцам - Wildberries, Ozon для ‎него как дом родной Фото: president.tatarstan.ru

«Даже сейчас многие не верят в силу маркетплейсов, - с досадой говорит он. - Думают, это слишком сложно, что наращивать продажи на данных площадках могут только большие предприятия. В действительности и крупные производители, и мелкие предприниматели, и самозанятые – все здесь получают равные возможности, их товары встают в ряд на одной виртуальной полке. И никто уже не упрекнет тебя в том, что твой бренд пока неузнаваем, как, например, это делали ритейлеры в отношении нашего лимонада».

Главное преимущество маркетплейсов в том, что они избавляют продавцов от процессов, не связанных непосредственно с ассортиментом и продажами. Масштабные онлайн-площадки значительные инвестиции вкладывают в развитие логистической инфраструктуры — крупные региональные фулфилмент-центры, сортировочные центры и пункты приема заказов позволяют локальным предпринимателям быстро и удобно поставлять товары на витрину маркетплейса и в доставку до клиента. Все это помогает локальным продавцам масштабировать бизнес и продавать товары не только в рамках своего региона, но и за его пределами — по всей стране и даже за рубежом.

Именно так маркетплейсы помогли Габидуллину расширить географию продаж. Его войлочные валеши ‎нашли своих ценителей по всей России – от Крыма до Владивостока, они поставляются в страны СНГ, Европы и Америки. В первый же год работы на маркетплейсах их продажи выросли в два раза, а за три года - семикратно. Но настоящим открытием для бизнесмена стал спрос на валеши среди жителей теплых стран.

«Казалось бы, ну зачем, наша продукция нужна в Израиле или Португалии? Все просто: когда наступает невыносимая жара, многие охлаждают свои дома с помощью кондиционеров, и гранитные полы становятся ледяными. И тут на помощь южанам приходят наша теплая обувь и войлочные тапочки. А европейцы приобретают их для межсезонья, когда отопление в домах уже (или пока еще) отключено», – рассказывает Габидуллин.

Сейчас продукция его бренда ‎представлена на всех маркетплейсах страны, включая «Яндекс.Маркет» и татарстанскую площадку KazanExpress.

Сейчас продукция бренда, созданного Алмазом Габидуллиным ‎представлена на всех маркетплейсах страны, включая «Яндекс.Маркет» и татарстанскую площадку KazanExpress Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Косметическая продукция на маркетплейсе конкурирует с топовыми брендами

Константин Заболотник прекрасно помнит, как набрал в поисковой строке свой запрос: «Какая категория товаров будет самой востребованной на Wildberries в 2020 году». Система выдала результат: по мнению аналитиков, ею станут товары для красоты.

«На тот момент я был безработным, - рассказывает Заболотник. – Очередной, на этот раз елочный, бизнес денег не принес, нужно было думать, чем заниматься дальше. Узнав о существовании маркетплейсов, решил попробовать».

В то же время один из банков одобрил бизнесмену кредитную карту с лимитом в 150 тыс. рублей, которые он тут же решил пустить в дело. Из них 100 тыс. никакого выхлопа не принесли, но дали понимание, в каком направлении стоит двигаться.

«Мне посоветовали зайти на Wildberries с одеждой, - говорит Заболотник. - Мы нашли уже готовое производство и просто отшили первую партию под своим брендом. Отгрузили ее и… осознали, что выбрали неправильную стратегию. Люди заказывают изделие, примеряют, и, если оно им по тем или иным причинам не подошло, отправляют обратно. Все эти «покатушки» – за счет продавца. Получается, что такой товар должен быть высокомаржинальным».

Решив для себя, что такими темпами он будет слишком долго развиваться, оставшиеся 50 тыс. рублей предприниматель направил на производство косметики для бровей. Ничего удивительного, ведь его девушка преподавала в школе бровистов.

«На Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете» мы были единственными, кто предложил покупателю мыло для бровей. С него и пошла наша основная выручка» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Основанный бизнесменом бренд всего за год стал одним из самых популярных региональных косметических брендов. Предприниматель начал свой путь с маркетплейсов, а сегодня получает приглашения к сотрудничеству от крупных косметических офлайн-ритейлеров. Да, пандемия сыграла ему на руку – рынок электронной торговли стал стремительно развиваться. Но не только это определило успех.

«На Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете» мы были единственными, кто предложил покупателю мыло для бровей. С него и пошла наша основная выручка. Заработанные деньги пустили на развитие других продуктов. Таким образом нарастили тридцать позиций», – делится Заболотник.

Основное производство бренда базируется в родной для предпринимателя Казани. Открыты цеха в Москве и в Иваново. По некоторым продуктам Заболотнику удается конкурировать даже с топовыми брендами, которые присутствуют на рынке не одно десятилетие. Лидировать в этой борьбе позволяют все те же маркетплейсы. И дело не только в равных условиях, которые они предоставляют всем продавцам.

«Онлайн-торговля позволяет очень быстро узнать о своих ошибках и сориентироваться, - говорит Заболотник. – Например, мы запустили ряд новых, как оказалось «сырых», недоработанных продуктов, и рынок тут же откликнулся – рейтинг бренда упал. Благодаря отзывам покупателей мы практически сразу поняли, что нужно доработать. Были и другие просчеты. Так, мы выпустили на рынок слишком широкий ассортимент одного вида продукта – в данном случае, тоников для лица, которые в итоге стали конкурировать между собой, оттягивая друг у друга покупателей. Отказавшись от этой стратегии, мы выиграли и в рейтинге, и в продажах».

Несмотря на вызовы пандемии, Заболотник планирует расширение бизнеса. Запуск новой косметики премиального класса, собственное производство брендированных флаконов.

Т атарстанск ий камамбер по французским технологиям

«Сырный король» Камско-Устьинского района Алмаз Насыров начал свой бизнес в «эпоху импортозамещения». Пока все страдали от санкций, он выкупил убыточный завод по производству сыров, сделав ставку на местное фермерское молоко повышенной жирности и классические французские технологии.

«Сырный король» Камско-Устьинского района Алмаз Насыров начал свой бизнес в «эпоху импортозамещения» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Свежие продукты пользуются спросом у покупателей, но небольшой срок годности создает сложности для выхода на электронные рынки. На крупнейшие маркетплейсы страны – Ozon и Wildberries – таким товарам путь заказан. Так, например, минимальный оставшийся срок годности для поставки на склад Ozon составляет порядка 120 дней, что почти втрое превышает срок годности татарстанского камамбера. Впрочем, опыт Насырова лишь подтверждает – тот, кто ищет выход, его найдет.

Для Камско-Устинских сыров таким онлайн-выходом стали сервисы электронных супермаркетов и быстрой доставки «Самокат» и «Яндекс.Лавка».

«Несмотря на наше присутствие практически во всех федеральных сетях, только один «Самокат» дает нам порядка 30-40% от общих продаж», – рассказывает Насыров.

Через эти маркетплейсы камскоустьинские сыры продаются не только в Татарстане, но также в Башкортостане и Самарской области. При этом, утверждает Насыров, никаких сложностей в работе с электронными площадками не возникает.

«Какой-то особой специфики нет. Документооборот практически такой же, как у сетей – запрашиваются сертификаты, осуществляется проверка автомобиля, доставившего продукцию на прохождение дезинфекции и соблюдение температурного режима. Нужно просто четко выполнять свои обязательства – вот, пожалуй, и все», – делится бизнесмен.

Для Камско-Устинских сыров онлайн-выходом стали сервисы электронных супермаркетов и быстрой доставки «Самокат» и «Яндекс.Лавка» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Мусульманские платья для разных конфессий

В Казани зародился бренд женской одежды, который изначально позиционировал себя как мусульманский. Но выход на крупные маркетплейсы показал его создателям, что их потенциального покупателя не определяет принадлежность к конфессии. Рынок для этой одежды оказался гораздо шире.

«Мы запустили производство в 2013 году, и с тех пор стараемся, чтобы наши модели выглядели не только закрытыми, но и максимально современными, - рассказывает Лилия Зиганшина, совладелец бренда и дизайнер. – Изначально у нас были только оффлайн-точки, но с началом пандемии часть магазинов пришлось закрыть. Сотрудничество с крупными маркетплейсами позволило не потерять в оборотах, сохранить рабочие места и уровень зарплат на нашем производстве. Более того, мы говорим уже о расширении своего бизнеса. Если раньше продавали одежду в основном в Татарстане, то теперь наш рынок – вся Россия, включая ее самые отдаленные регионы, страны СНГ и даже дальнее зарубежье».

Сегодня бренд активно сотрудничает с Ozon и Wildberries. Недавно запустил продажи на KazanExpress. На днях отгрузил свою первую партию в Европу.

«Маркетплейсы открыли нам глаза на своих же потребителей, - признается Лилия. – Мы обнаружили для себя совершенно неожиданные сегменты рынка».

Например, оказалось, что головные уборы из чистого хлопка пользуются спросом у людей, которые проходят химиотерапию. А закрытые платья часто покупают воспитатели детских садов.

«Мы запускаем новую модель, и отклик на нее приходит сразу же. Наша реакция тоже не заставляет покупателя ждать. Например, если платья по какой-то причине не зашли, то оставшиеся метры ткани пускаем на юбки. Если же клиент говорит: “Отличное платье! Мне, пожалуйста, такое, но другого цвета”, и этот запрос не единичный – тут же заказываем новую ткань и отшиваем то, что требует рынок. Так маркетплейсы помогают нам двигаться в нужном направлении».

В Татарстане бизнесменам помогает Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко»

Успех своего бренда Лилия Зиганшина во многом связывает с поддержкой Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко», который был создан по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в марте 2021 года.

«Наша организация уникальна, - рассказывает Инесса Яруллина, исполнительный директор Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко». - Мы единственные в России оказываем бесплатные услуги по консультированию и сопровождению предпринимателей, которые хотят выйти на маркетплейсы, в том числе на зарубежные».

Основным препятствием на электронном пути к успеху у татарстанских предпринимателей становится банальный страх, считает Инесса Яруллина. Неизвестность всегда сопровождается боязнью – такова человеческая природа. «А вдруг я не на ту кнопку нажму?». «А как эта электронная оферта повлияет на мой бизнес?». Еще одна сложность – неумение красиво «упаковать» свой товар – сделать красивую карточку.

«Наша компания прошла этот путь вслепую, методом проб и ошибок, - говорит Алмаз Габидуллин. - Не было никаких обучающих материалов, а сегодня в Татарстане работает целый центр! Пока еще зайти на российские площадки довольно просто, но рынок постепенно насыщается, конкурентная борьба растет. У нас два года ушло на то, чтобы начать там продавать! Через 3-5 лет на маркетплейсы будет непросто зайти. Нужно успеть это сделать сегодня!».