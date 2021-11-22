«Страдает молодь карповых рыб и щука»: как низкий уровень Волги скажется на зимовке рыбы

С аномально низким уровнем воды входит в зимний режим Куйбышевское водохранилище. Корреспондент ИА «Татар-информ» узнала мнения экспертов о том, как перезимует рыба и сколько времени потребуется на восстановление подводной экосистемы.

Уровень воды на Куйбышевском водохранилище к концу осени приблизился к критическим для навигации отметкам

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Уровень воды упал до 50,2 метра и это не предел

Уровень воды на Куйбышевском водохранилище к концу осени приблизился к критическим для навигации отметкам. Из-за рекордного обмеления обнажились берега и многочисленные островки, а судоходство в Татарстане прекратилось раньше положенного срока. Жители Татарстана бьют тревогу, выкладывая в соцсетях видео и фотографии. Вместе с тем, специалисты природоохранных ведомств отмечают, что ситуация не критична и находится под контролем.

«По состоянию на середину ноября уровень Куйбышевского водохранилища по гидропосту Верхний Услон зафиксирован на отметках 50,2 метра по Балтийской системе, что выше отметки на дату 2010 года на 103 см. Уходящий год характеризуется низкой величиной водности в связи с минимальным количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в летний период. Это обусловило снижение суммарного притока в водохранилища Волжско-Камского каскада», - сообщила начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования Министерства экологии и природных ресурсов РТ Татьяна Васильева.

Из-за рекордного обмеления обнажились берега и многочисленные островки, а судоходство в Татарстане прекратилось раньше положенного срока Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он пояснила, что Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока всего Волжско-Камского каскада водохранилищ. Его водные ресурсы используются для водохозяйственной, судоходной, энергетической, сельскохозяйственной, рыбохозяйственной отраслей народного хозяйства регионов нижней Волги. Снижение уровня воды обусловлено тем, что величина сбросных расходов через гидроузел Куйбышевского водохранилища превышает величину суммарного притока воды в водоем.

«В осенний период 2021 года уровень водохранилища постепенно снижался, что необходимо для своевременного ухода рыбы в глубокие слои водоема и во избежание подледных заморных явлений на мелководьях», - добавила Васильева.

Сброс воды снизят до 4400 кубометров в секунду

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в ноябре на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада озвучил позицию Татарстана о необходимости сокращения сбросных расходов через гидроузел Куйбышевского водохранилища. Он отметил, что необходимо сократить сбросные расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища с 4700 кубометров в секунду до 3400 кубометров в секунду в соответствии с действующими правилами использования водных ресурсов.

Александр Шадриков недавно озвучил позицию Татарстана о необходимости сокращения сбросных расходов через гидроузел Куйбышевского водохранилища Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Это необходимо, чтобы остановить дальнейшее снижение уровня Куйбышевского водохранилища и накопить водные ресурсы. Это предложение активно поддержали, в том числе при голосовании, представители Республики Марий Эл, Ульяновской и Самарской областей и АО „Татэнерго“», — отметили в пресс-службн Минэкологии РТ.

Учитывая интересы всех субъектов Поволжья, РАО «ЕЭС России», ПАО «РусГидро», Росводресурсами было предложено снизить расходы воды через Жигулевский гидроузел до 4400 кубометров в секунду до 10 декабря этого года.

«Решение о режимах принято исходя из развития гидрологической обстановки. Действовать оно будет до очередного решения. Следующее заседание межведомственной рабочей группы пройдет после завершения навигации на Нижней Волге, в первой декаде декабря. Дальнейшее снижение сбросов на нем обсудят, как и подготовку к половодью 2022 года», - пояснила пресс-секретарь Федерального агентства водных ресурсов Виорика Заяц.

Сейчас каскад функционирует в проектных отметках. По прогнозу Росгидромета, суммарный приток в водохранилище в четвертом квартале ожидается на уровне 72-92%. При неблагоприятном развитии событий может ли уровень воды приблизится к критическим отметкам к концу года?

Согласно прогнозным расчетам, уровень водохранилища не понизится ниже минимальной навигационной отметки и составит 49,9 метра Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Термин «критическая отметка» в данном случае не совсем корректно применять. Для Куйбышевского водохранилища правилами использования водных ресурсов установлены нормальный подпорный уровень – 53 метра по Балтийской системе, минимальный навигационный уровень – 49 метров и минимальный уровень предполоводной сработки – 48 метров по Балтийской системе», - подчеркунла Татьяна Васильева.

Согласно ее данным, до 20 ноября уровень водохранилища не понизится ниже минимальной навигационной отметки в 49 метров по Балтийской системе. На 30 ноября, согласно прогнозным расчетам, уровень составит 49,9 метра.

«Заморные явления чаще наблюдаются на мелких заливах»

Доктор биологических наук, завкафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Казанского государственного энергетического университета Марина Калайда сообщила, что Татарстан относится к зонам с периодически повторяющимися засухами примерно раз в пять-семь лет. Предыдущий низкий уровень воды в Куйбышевском водохранилище, когда мы отмечали заморные явления из-за снижения кислорода, был в 2017 году, а до этого - в 2010 году.

Предыдущий низкий уровень воды в Куйбышевском водохранилище, когда мы отмечали заморные явления из-за снижения кислорода, был в 2017 году, а до этого - в 2010 году Фото: eco.tatarstan.ru

«В 2010 году был самый низкий уровень воды, ниже на метр, чем сейчас. С тех пор ничего критического не произошло. Экосистема достаточно восстановилась. Так что же обмеление несет водным биоресурсам? Меняется химический и солевой состав воды, солей становится больше и уровень загрязняющих веществ в воде тоже повышается», - отметила эксперт КГЭУ.

Главный вопрос сейчас - что же будет весной, насколько зимой уровень воды сможет компенсироваться за счет снега и дождевых вод? Эти аспекты являются очень важными. Марина Калайда предупредила о возможной зимней сработке. Ее проводят для того, чтобы не водохранилище не переполнилось к весне, дамбы остались в хорошем состоянии, не было перелива.

«Если зимой сбрасывается вода в водохранилище, то мелководные участки заливов отделяются от основного водоема. На этих участках теряется проточность воды и резко ухудшается кислородный режим. Это мы уже наблюдали в 2017 году, когда в весенний период, в марте, отмечалась высокая смертность рыбы», - подчеркнула спикер КГЭУ.

Согласно ее данным, такая ситуация может отразиться на нересте в весенний период. Если уровень воды не будет повышен, то мелководные участки окажутся неиспользуемыми. Например, рыбой, которая откладывает икру на растениях. Поэтому на эффективности воспроизводства низкий уровень воды может сказаться.

Главный вопрос сейчас - что же будет весной, насколько зимой уровень воды сможет компенсироваться за счет снега и дождевых вод? Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Когда заморные явления наблюдаются на мелких, отчлененных заливах, которые при сработке страдают в первую очередь, то там концентрируется в основном молодь карповых рыб и щука. В этом случае основной ущерб наносится им», - пояснила Марина Калайда.

Спикер отметила, что в засушливые годы особенно страдает Нижняя Волга. Это, в первую очередь, районы Астрахани, где находятся основные запасы нерестилищ осетровых рыб.

«Когда возникает вопрос – сохранить нам здесь воду или все-таки поделиться с югом Волги, это вопрос того, насколько мы готовы сохранить нерестилища осетровых рыб. Нерестилища осетровых часто с позиции страны в глобальном масштабе ценнее, чем, например, нерестилища наших карповых рыб. Не учитывать это тоже нельзя. Проблема существует, но она не критическая, все нормализуется», - подчеркнула спикер.

Собеседница «Татар-информ» вспомнила весеннее половодье 1979 года. Тогда из-за снежной зимы плотины на малых водоемах комплексного назначения в нашем регионе были все снесены большой водой.

«Поэтому всегда задаешься вопросом, а что страшнее – слишком высокая вода или когда ее маловато? С позиции безопасности слишком высокая вода страшнее», - заключила профессор КГЭУ.

Что страшнее – слишком высокая вода или когда ее маловато? С позиции безопасности слишком высокая вода страшнее Фото: © ИА «Татар-информ»

«Мертвым» уровнем считается 45-я отметка водохранилища»

Заведующий лабораторий водных биоресрусов Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Северов пояснил, что падение воды осенью может повлиять на ухудшение условий зимовки рыбы, потому сокращается площадь мелководий, и рыба скатывается на глубину. Но с другой стороны именно так и проходит зимовка рыбы. Но самое главное, что в этом году уровень воды падал не резко, а достаточно медленно. Это способствовало тому, что подводные обитатели «спокойно скатывались в русловые зоны, где и будут зимовать».

«Предполагаем, что зимовка у рыб пройдет благоприятно, потому что критические уровни падения воды не наступили. У нас «мертвый» уровень воды водохранилища – это 45-ая отметка, тогда будет все совсем плохо, это так называемый мертвый объем. Нормальный подпорный уровень составляет 53 метра. Это уровень, на который было запроектировано водохранилище при его строительстве. В принципе 53-я отметка должна быть всегда. Даже оптимальным уровнем воды в водохранилище для хорошей зимовки рыб может быть 49-ая отметка. Ниже уже могут быть проблемы с зимними заморами», - сказал Северов.

Падение воды осенью может повлиять на ухудшение условий зимовки рыбы, потому сокращается площадь мелководий Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Еще один относительно неблагоприятный фактор – это осушение мелководий, где были запасы кормовой базы в виде мотыля и моллюсков. При неблагоприятных условиях они частично погибают. Но рыба, как и любой живой организм, приспосабливается к окружающим условиям. Экосистема водохранилища всегда стремится к балансу. На мелководье такой баланс может восстановиться через год.

«Здесь играет роль много факторов. Если весна будет полноводной, все мелководья вновь зальются, насекомые быстро заселят эти участки и кормовая база уже в следующем году будет достаточно полной, чтобы восполнить негатив этого года. С другой стороны на мелкововодье тоже в основном нагуливается молодь, которая питается планктоном, рачками, плавающими в толще воды. Крупные рыбы после нереста скатываются на глубину, где и находятся их основные пастбища», - отметил спикер.

В этом году сотрудники Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО», Госкомитета РТ по биоресуесрам и Рыбоохраны не отмечали мест, где рыба осталась бы в замкнутых небольших водоемах. А это значит, что не будет такого, что рыба где-то задохнется, ее выловят чайки или поймают люди на неблагоприятных, полуосушенных участках.

Экосистема водохранилища всегда стремится к балансу. На мелководье такой баланс может восстановиться через год Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Острова на Волге и Каме будут только расти

Обмеление Казанки пока не угрожает жизни речным обитателям. Вылезли многочисленные островки, но сама река не осталась отрезанной. Остался фарватер, по которому рыба может двигаться, есть соединение с Волгой. Юрий Северов отметил еще один интересный факт – «старение» водохранилища.

«Куйбышевскому водохранилищу уже исполнилось 60 лет. Его экосистема, как и все живое, стареет. Сильный фактор, который ощутим весной и летом, это осадконакопление. Ежегодно с притоков выносится куча взвешенных веществ – с полей, где-то размывает берега. Все это выносится в Волгу и Каму и отлагается на дне. Водохранилище у нас условно тихонечко растет снизу за счет этих накоплений, и с каждым годом этот процесс будет наблюдаться все больше и больше. Через десять лет даже при меньшем падении уровня воды островков будет еще больше», - сказал Юрий Северов.

Это естественный природный процесс, от которого никуда не денешься. Конечно, дно реки можно расчищать, извлекать из воды донные отложения, переправлять их на берег, и складировать, но это огромная работа, на которую просто не хватит никаких финансов. Это естественный процесс и природа сама к этому приспособится, считает представитель Татарского филиала «ВНИРО».

Эксперт также отметил, что видовой состав рыб в последние годы на водохранилище практически не меняется. Как уже отмечалось выше, Куйбышевское водохранилище существует достаточно долго и все экологические и трофические связи между рыбами наладились. Новые виды здесь не встречаются, видовой состав стабилен.

«То, что водоемы обмелели к концу осени – естественный процесс. Это мы видим сезонно и каждый раз пугаемся. Промысловые уловы после 2020 года не упали. Рыболовы-любители ловят ту же рыбу, что и ловили раньше. Ухудшений в популяции мы не отмечаем. Беспокоиться людям не стоит», - заключил Северов.

Мальков стерляди, сазана и толстолобика будут выпускать в акварторию до конца ноября

Ежегодно в водоемах республики рыба гибнет из-за грязных стоков, возведения мостов, благоустройства пляжей, строительства, внедрения новых технологических процессов, добычи песка. Чтобы восполнить ущерб, в Татарстане проводится искусственное зарыбление.

На начало октября в водоемы республики было выпущено около 1,4 млн. штук молоди стерляди, сазана и толстолобика Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Выпуск водных биологических ресурсов на территории региона осуществляется ежегодно. Выпуски идут с мая по ноябрь месяц. В 2020 году на территории Татарстана было выпущено более 868,7 тыс. экземпляров водных биологических ресурсов, а именно 653 тыс. штук стерляди, 210 тыс. штук сазана и более 4,6 тыс. штук толстолобика», - сообщил «Татар-информ» замруководителя Средневолжского ТУ Росрыболовства – начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Михаил Шинкарев.

Согласно данным ведомства, на данный момент компенсационные мероприятия в регионе еще не завершились. При необходимости мальков могут выпустить даже под лед, однако водохранилища еще не затянулись прозрачной коркой. Выпуск молоди проводится на Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах. На начало октября в водоемы республики было выпущено около 1,4 млн. штук молоди стерляди, сазана и толстолобика.

Чтобы мальки рыбы прижились в водоеме, при их выпуске необходимо соблюсти очень важное условие: температура воздуха и температура воды не должны отличаться друг от друга больше, чем на три градуса. Если на водоеме есть волны, то мальков в этот день не выпускают. В противном случае молодь просто прибьет к берегу, и она погибнет.

В Татарстане для охраны и воспроизводства рыбы проводятся разные природоохранные акции. К примеру, акция «Рыбе быть», организатором которой выступает Госкомитет РТ по биоресурсам. Ее участники создают и устанавливают на водоемах искусственные нерестилища.

В зимнее время специалисты Госкомитета РТ по биоресрусам и рыбаки-добровольцы бурят лунки в водоемах, чтобы рыба насытилась кислородом Фото: eco.tatarstan.ru

Акция часто проводится на Куйбышевском водохранилище, которое имеет неустойчивый гидрологический режим. Это выражается в колебаниях уровня воды, из-за которых рыбы в нерестовый период не всегда могут отыскать подходящие места для икрометания. В зимнее время в республике специалисты Госкомитета РТ по биоресрусам и рыбаки-добровольцы бурят лунки в водоемах, чтобы рыба насытилась кислородом. Такие работы проводятся по госзаданию, которое составляется на основе научных исследований.