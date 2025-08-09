«Черешня по 1400 рублей?!»: россиян шокировали цены на рынках Антальи

В Турции стремительно дорожают продукты: черешня на анталийских рынках продается по цене до 700 лир за килограмм, сыры – дороже, чем в Европе. О том, как продовольственная инфляция, перевалившая за 30%, влияет на жизнь местных жителей и туристов и что стоит за резким подорожанием, – в материале обозревателя «Татар-информа».





Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

«Кто эти люди, покупающие черешню по 500 лир за кило? В прошлом году она стоила 40»

В начале туристического сезона россиян в Турции, помимо пляжных радостей, привлекали доступные клубника и черешня. Пока у нас сезонная ягода только намечалась, на рынке в Анталье можно было закупаться ароматной дешевой клубникой и наслаждаться вкусом лета.

«Я раньше специально летала сюда в апреле – черешня стоила на рынке 150 лир. Тогда казалось дорого, но сейчас понимаю, что то были роскошные времена», – вспоминает туристка из Казани Галина Сафина.

Крупная и сладкая черешня – такая же привычная достопримечательность средиземноморского курорта, как само море, и она всегда была доступной. Но не в этом году.

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Сейчас черешня на анталийском рынке стоит 400-700 лир (около 800-1400 рублей) за килограмм, и соцсети заполнены постами возмущения. «Кто эти люди, покупающие черешню по 500 лир за килограмм? В прошлом году она стоила 40», – говорит русский блогер в своем видео с рынка в районе Махмутлар Алании. Местный парень Метин признается, что покупать черешню пока не собирается: «Хочу дождаться, когда она будет стоить 100 лир». А пенсионерка Хатидже, живущая рядом с рынком в районе Коньяалты Антальи, вздыхает: «Раньше мы делали варенье из черешни на зиму, а теперь она как ювелирное изделие».

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Ягода в этом сезоне стоит дороже, чем в России, из-за климатического шока – предложение сильно сократили массовые заморозки. Фермер Фатих из провинции Ыспарта рассказал: «Весной цветы черешни просто «сгорели» от мороза. Мы потеряли больше половины урожая».

Положение усугубилось ростом затрат на производство и стратегическим приоритетом экспорта. Все вместе это привело к резкому скачку оптовых и розничных цен – до +75% в сравнении с прошлым годом. С учетом ожиданий дальнейшей инфляции и потенциальной нестабильности курса продавцы продолжают удерживать высокие цены даже в момент, когда реальная девальвация может быть минимальной.

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Арбуз за 14 лир, картошка – за 18: как Турция переживает ценовой шок?

А что с другими дарами турецкой природы? В прошлом году, к примеру, арбуз в стране стоил от 4,99 за килограмм. «Я помню, как в прошлом июле покупала арбуз за 7 лир. Сейчас – 14. Разница ощутимая», – делится туристка из Самары Лилия Нуруллина.

В супермаркетах эта ягода стоила до 9,9 лиры, в розницу – до 14 лир, тепличные арбузы весной можно было купить за 23-25 лир за килограмм. Оптовые цены в национальном масштабе колебались от 8,4 до 43,3 лиры за кило. Нынешней весной оптовая цена арбуза в Анталье составляла примерно 40 лир. В июле на рынке арбузы продавали по 10 лир за кило, а в сети мелких супермаркетов их можно было купить и за 6,5 лиры.

Надпись на табличке: «Без семечек, натуральный, с тыквой не скрещивался. Выращен в Бурдуре (Гёльхисар)» Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Анализ продуктового рынка Антальи 2023 – первой половины 2025 года показывает, что за это время значительно подорожали основные продукты – фрукты, овощи, сыры. Продавец овощей Мехмет на рынке «Яны Хал» говорит: «За последние два года цены у нас выросли почти вдвое. А зарплаты – нет». По данным Trading Economics, в июне 2025 года продовольственная инфляция составила 30,2% по сравнению с июнем 2024-го. То есть «продуктовая корзина» за последний год подорожала в целом почти на треть. Ранее, в 2022 году, наблюдалось рекордное ускорение инфляции: продовольственные цены выросли почти вдвое – на 94%.

Наша соотечественница из Набережных Челнов пенсионерка Рушания Зарипова, постоянно проживающая в Анталье в собственной квартире, также поделилась с корреспондентом «Татар-информа» своим удивлением. «Я уезжала домой на лечение, меня здесь не было восемь месяцев. Когда уезжала, килограмм картошки стоил 4-5 турецких лир. Вернулась, смотрю – уже 16-18 лир. Вот настолько изменилась Турция за это время», – отметила она.

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Средняя цена за килограмм местного сыра в Анталье выросла с 200 турецких лир до 340, или на 68%. «Раньше я покупала свой любимый козий сыр за 180 лир, теперь – за 350. Он стал праздничным блюдом», – смеется местная жительница Айше. Данные Antalya Estate показывают рост на 44%.

В целом рост цен на овощи, по данным alanya-go.com, составил около 43% при снижении предложения на 34%. Как утверждают аналитики Trading Economics, это выше среднестатистического роста по продовольствию (30%).

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Факторы, взвинтившие цены: девальвация, климат, стоимость удобрений и топлива

Больше всего местных жителей и приезжих удивила цена на местные фрукты. В 2024 году она взлетела на 86%. «Яблоки – это что-то. За год они подорожали почти вдвое! Если раньше в Анталье их можно было купить за 13 лир за килограмм, то в нынешнем году они дороже на 15 лир! А ведь у нас в деревне в Анталье яблоки растут везде», – удивляется садовод Исмаил из Аксу.

Яйца тем временем подорожали на 31%, курица на 168%, говядина на 25%, а хлеб – почти на 200%! Местная жительница Зейнеп вздыхает: «Я уже не покупаю мясо – оно стало как предмет роскоши».

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Причиной такого роста цен в Анталье стали сокращение производства, рост издержек (цен на топливо, удобрения, сельхозхимикаты, корма для животных), девальвация лиры и климатические условия. Все это серьезно подняло себестоимость производства. Аналитик сельхозрынка Мустафа Экин отмечает: «Пока не снизятся затраты на топливо и удобрения, ждать снижения цен не стоит».

Многократное обесценение турецкой лиры, особенно в 2021-2022 годах, привело к тому, что продавцы закладывают в цены защиту от возможной девальвации. Даже когда фактический курс уже стабилизировался, многие ретейлеры продолжают держать высокие цены, ожидая дальнейшего обесценивания национальной валюты.

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Поэтому в то время, как местные жители продолжают искать способы адаптации к новым условиям, туристы сталкиваются с неожиданными финансовыми вызовами. Ожидание дальнейшего роста стоимости продуктов заставляют многих из них пересматривать свои планы и привычки. Как долго продлится этот кризис и что изменится в будущем, пока остается загадкой.