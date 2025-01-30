Череповецкие наглецы зажгут в Кубке: почему «Северсталь» может удивить в плей-офф КХЛ

Одной из главных сенсаций текущего сезона в КХЛ стала «Северсталь». Череповецкий коллектив под руководством Андрея Козырева на данный момент занимает второе место в Западной конференции. За счет каких факторов команда обосновалась среди лидеров - в материале «ТИ-Спорта».





В этом году «Северсталь» не будет подарком ни для кого в плей-офф

Второй полноценный сезон Андрея Козырева на посту наставника «Северстали» складывается еще лучше, чем предыдущий. После 50 матчей череповецкий коллектив с 65 очками занимает второе место в Западной конференции. Нынешняя победная серия «рысей» составляет уже пять матчей, команда идет шестой в лиге по количеству заброшенных шайб (148).

Хоккейная философия «Северстали» продолжает вселять романтизм в поклонников КХЛ. Агрессивный и изысканный атакующий стиль череповчан хорошо узнаваем, а наставник клуба Андрей Козырев считается одним из самых прогрессивных российских тренеров. В прошлом сезоне «Северсталь» легко добралась до первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Однако в битве со «Спартаком» череповчане ожидаемо легко проиграли, хотя небольшие надежды на сенсацию были.

В этом году «рыси» вряд ли будут довольствоваться первым раундом. У подопечных Андрея Козырева есть все шансы сразиться с кем-то из Восточных команд в 1/4 финала. «Северсталь» продолжает пропускать приличное количество шайб. Вместе с тем, нельзя не отметить, что в нынешнем сезоне команда стала надежнее действовать в обороне.

Понятно, что защита череповчан – место уязвимое и притягательное для строгих системных по игре клубов. Но впечатление от мощного нападения «Северстали» заставляет верить в то, что за счет эффективной атаки команда компенсирует все провалы в защите.

Пилипенко и Аймурзин – в топе сильнейших связок в КХЛ

Говоря о нападении «Северстали», логично отметить в первую очередь нападающих Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина. Обоих форвардов по ходу осени сватали в «Авангард» за какие-то сумасшедшие деньги. Размер компенсации за двух игроков назывался в районе 400 млн рублей.

Фактически, продав Пилипенко с Аймурзиным, «Северсталь» могла закрыть весь свой зарплатный фонд на следующий год в КХЛ. Тем не менее, сделка сорвалась. Во-первых, череповчане не хотели отдавать в разгар регулярки своих главных звезд ни за какие деньги. А, во-вторых, сами хоккеисты были довольны всеми условиями в «Северстали».

Все в конечном итоге вылилось в то, что в январе 2025 года и Пилипенко, и Аймурзин продлили действующие соглашения на новый срок. При этом, баснословных сумм в контрактах нападающие явно не получили. До приезда в Череповец карьеры Пилипенко и Аймурзина нельзя сказать, что складывались удачно. Первого мотало каждый сезон по разным клубам КХЛ: от московского «Динамо» с «Автомобилистом» до «Адмирала» и «Сочи». А Аймурзин, несмотря на весь свой огромный потенциал, так и не стал основным игроком в «Салавате Юлаеве», в результате чего был обменян на вратаря Александра Самонова в «Северсталь».

Андрей Козырев в Череповце обеспечил комфортную среду хоккеистам для личностного роста. А те в свою очередь отплатили ему благодарностью как в виде набранных очков (91 на двоих), так и нежеланием уезжать в ближайшие сезоны куда-то из «Северстали».

Связку Пилипенко-Аймурзин за два месяца до конца регулярного чемпионата можно назвать одной из самых сильнейших в текущем сезоне КХЛ. Оба нападающих уверенными шагами движутся к отметке, как минимум, в 35 заброшенных шайб по окончании регулярки. Выступая в тройке с талантливым молодым форвардом Михаилом Ильиным, Пилипенко с Аймурзиным превратили первое звено «Северстали» в сокрушительную силу для команд-соперниц.

Козырев умеет выводить на пик практически любого хоккеиста

Важно понимать, что Козырев добивается выдающегося результата с «Северсталью» практически при минимальном бюджете и очень ограниченных ресурсах. Игроков с именем в Череповце можно посчитать по пальцам одной руки. В основном, фундамент команды строится на молодых игроках, иногда на тех, кто не получал постоянной игровой практики в прежних клубах.

Хрестоматийным примером в этом ключе является экс-нападающий «Трактора» Михаил Котляревский, перезапустивший карьеру в Череповце после тяжелого периода в Челябинске. Туда же можно отнести и защитника Артема Щучинова, который оказался не нужен Бенуа Гру, а в «Северстали» Андрей Козырев поставил 19-летнего хоккеиста на большинство.

Череповецкий клуб располагает к тому, чтобы искренне за него переживать. Рок-н-ролльной «Северсталь» называли еще во времена Андрея Разина. Правда, нынешний наставник «Металлурга» с череповецкой командой дальше первого раунда в плей-офф не проходил. А Андрей Козырев имеет шансы вписать свое имя в историю «Северстали» на пути к Кубку Гагарина.

Фото на анонсе: пресс-служба «Северстали»