Церемонию закрытия конкурса «Мисс БРИКС» покажут в телеэфире 8 марта

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Международный женский день на телеканале НТВ состоится премьера телевизионной версии финала Международного конкурса красоты MISS BRICS 2026. Сама торжественная церемония закрытия пройдет 7 марта в Казани.

Мероприятие пройдет в современном поп-формате, состоящем из выступлений артистов, музыкальных перформансов, современных технологий и дефиле конкурсанток. В финале международного конкурса красоты они предстанут в нескольких образах – национальных костюмах стран, вечерних платьях. Напомним, что организаторы приняли решение отказаться от формата дефиле в купальниках – ему на смену придет дефиле в спортивных костюмах.

Программу сопровождает масштабный лайн-ап звезд российской эстрады. На сцену выйдут Дима Билан, JONY, Клава Кока, Ольга Серябкина, L’One, ELMAN, Betsy и другие артисты.

Одним из ключевых моментов вечера станет номер, посвященный Казани – столицу Татарстана покажут в сказочном ночном облике с использованием технологий дополненной реальности.

В рамках финала также определят победительниц в трех номинациях: «Мисс», «Миссис» и «Маленькая Мисс БРИКС 2026». Увидеть церемонию награждения и яркие выступления зрители смогут 8 марта в эфире НТВ.