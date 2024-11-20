Церемонию Fighting People Awards в Казани обещал посетить Стивен Сигал

Церемонию Fighting People Awards в 2025 году, которая состоится в Казани, обещал посетить известный актер, специальный представитель МИД России по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор Международной профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ», руководитель исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер РТ Александр Даренков.

«Стивен Сигал должен был посетить церемонию в этом году, но не смог приехать, поэтому мы перенесли ее на 2025 год. Я лично с ним разговаривал, он обещал, что обязательно будет», – рассказал собеседник агентства.

Fighting People Awards – международная премия в области боевых искусств. Ей отмечают лучших спортсменов и тех, кто внес большой вклад в развитие этого спортивного направления.