Церемония сбора подарков к Сабантую пройдет в Казани

19 июня жители и гости Казани смогут стать участниками красочного праздничного события — церемонии сбора подарков к Сабантую. Торжественное шествие конных повозок пройдет по центральным улицам города: Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Марджани и Хади Такташ, а завершится на площади у нового Татарского Государственного Академического театра имени Г. Камала.

Маршрут шествия включает четыре повозки:

Первая отправится от резиденции Раиса Республики Татарстан в Казанском Кремле, двинется по улицам Кремлевская и Баумана.

Вторая стартует от Государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля и пройдет по улице Пушкина.

Третья повозка пройдет от НК «Туган Авылым» по улице Т. Минуллина.

Четвертая пройдет по Старо-Татарской слободе, улицам К. Насыри и Ш. Марджани.

Сбор гостей и дарителей на каждой из локаций начнется в 11:00. Финальная точка праздника – площадь перед новым зданием театра Г. Камала (ул. Хади Такташ, 74), где в 13:00 начнется театрализованное представление с участием лучших фольклорных коллективов Республики Татарстан.

Все собранные дары будут торжественно переданы представителям районных администраций Вахитовского, Приволжского, Советского, Кировского и Московского районов для вручения батырам-победителям на майданах Сабантуя.

Ранее указ о проведении Сабантуя подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.