Церемония прощания с бывшим министром юстиции РТ пройдет на Арском кладбище Казани

Бывший министр юстиции Татарстана Альберт Михайлович Салабаев скончался 2 марта на 81-м году жизни. Альберт Михайлович – один из разработчиков проекта Конституции РТ, он также принимал личное участие в формировании законодательной базы республики.

Церемония прощания с Альбертом Михайловичем состоится в 9.30 в пятницу, 4 марта, на Арском кладбище города Казани. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства юстиции РТ.