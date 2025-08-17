Владимир Леонов о «Вечерней лиге»: «Такие мероприятия укрепляют международные связи»

Фото: "Татар-информ"

Сегодня в Казани в Центре бокса и настольного тенниса состоялась церемония закрытия соревнования по настольному теннису среди юных спортсменов и турнира «Вечерняя лига» с участием политиков, бизнесменов и профессиональных спортсменов.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, забравший «золото» в этом соревновании, заявил, что подобные мероприятия укрепляют международные связи.

«Сегодня у нас получился большой спортивный день, мы начали утро традиционным турниром по гольфу и завершили вечером теннисом. Уже второй год мы в преддверии деловой программы проводим «Вечернюю лигу», где гости, и партнеры Форума играют вместе с профессиональными спортсменами. Такие мероприятия укрепляют международные связи, поэтому, надеемся, что проведение турнира станет доброй традицией», – сказал Леонов.

Также мнением о турнире поделилась чемпионка России 2025 Мария Тайлакова, завоевавшая сегодня первое место вместе с Леоновым.

«Классная инициатива – проводить мастер-классы в рамках больших турниров, и это, на мой взгляд, должно стать традицией. Очень приятно было видеть детей из разных городов, подсказывать технические моменты и дарить радость от самих соревнований. Я очень рада, что меня пригласили и что сегодня я могла делиться чем-то большим!» – сказала Тайлакова.

Отметим, что это мероприятие – часть спортивный программы III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».