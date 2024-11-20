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Церемония награждения премии «Золотой пояс – Алтын билбау» пройдет 23 ноября
23 ноября в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма состоится VII церемония вручения национальной премии РТ в области боевых искусств «Золотой пояс – Алтын билбау». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил генеральный директор Международной профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ», руководитель исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер РТ Александр Даренков.
«На премии “Золотой пояс – Алтын Билбау” мы соберемся, чтобы чествовать лучших спортсменов по разным номинациям. У каждого вида есть свои соревнования и чемпионаты, но мы выбираем среди тех, кто как минимум выигрывал крупный международный турнир или стал чемпионом России», – отметил он.
Церемония награждения пройдет 23 ноября в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в 13:00. Почетным гостем станет известный спортсмен, каскадер Александр Иншаков, добавил Даренков.
На церемонии наградят лучших спортсмена, спортсменку, бойца, тренера, руководителя спортивной федерации. Также новой номинацией станет награда за заслуги в области спорта, пояснил основатель и главный тренер Татарстанского профессионального бойцовского клуба «БАРС ПРОФИ», член высшего совета филиала Российского Союза боевых искусств по РТ Рустем Зинатуллин.
«В этом году мы постарались сделать церемонию награждения с элементами шоу. Будут показательные выступления федераций, среди которых и ушу, и кекусинкай, и филиппинского боевого искусства арнис, капоэйра и другие», – подчеркнул он.
Также зрителей ожидают творческие номера. Акцент будет сделан на патриотическом воспитании молодых спортсменов, заключил Зинатуллин.
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