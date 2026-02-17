Церемония награждения Премии СБК впервые пройдет в Казани

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

Церемония вручения IX Премии СБК пройдет в Казани. Впервые за всю историю проекта главное событие в сфере спортивного бизнеса состоится не в Москве, а в одном из самых активно развивающихся спортивных центров страны, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Выбор площадки объясняется итогами 2025 года: Республика Татарстан была признана спортивным регионом года, а министр спорта республики Владимир Леонов получил награду «Менеджер года» Премии СБК. Этот результат стал подтверждением системной работы по развитию инфраструктуры, проведению крупных соревнований и выстраиванию эффективной модели управления отраслью.

Сегодня спортивный бизнес развивается не только в столице – масштабные проекты, инфраструктурные решения и маркетинговые кейсы появляются по всей стране. Татарстан занимает в этом процессе заметное место, а Казань укрепляет статус одной из ключевых площадок отрасли.

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

Выездной формат церемонии позволит собрать на одной площадке федеральных и региональных участников рынка, усилить деловую программу и расширить партнерские возможности. Проведение Премии в Казани станет новым этапом развития проекта и шагом к расширению его географии.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что для республики это большая честь и знак доверия со стороны организаторов. По его словам, Татарстан открыт для значимых отраслевых событий и приложит все усилия, чтобы провести церемонию на высоком уровне, продемонстрировав гостеприимство и создав комфортные условия для профессионального диалога.

За девять лет Премия СБК стала одной из ключевых профессиональных платформ индустрии. Ежегодно на конкурс подают более 600 проектов, в состав жюри входят свыше 250 экспертов, а сама церемония собирает около 700 гостей.

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

В разные годы в жюри работали признанные лидеры отрасли: президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов, заместитель председателя Комитета по спорту ТПП РФ Николай Оганезов, заместитель генерального директора Федерации хоккея России и управляющий директор ВХЛ Александр Кикнадзе, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева и другие.

Среди звездных гостей разных лет – Евгения Медведева, Никита Нагорный, Илья Авербух, Ирина Винер, Александр Большунов, Ксения Шойгу, Алексей Смертин, Дмитрий Аленичев, Анна Щербакова, Никита Мазепин, Вагаб Вагабов, Ангелина Мельникова, Светлана Хоркина, Дмитрий Позов, Светлана Ромашина, Елена Вяльбе, Аскольд Запашный, Денис Никифоров, Курбан Омаров, Роман Костомаров, Отар Кушанашвили, Рима Баталова, Артур Далалоян, Камил Гаджиев, Василий Артемьев, Оксана Домнина, Юрий Постригай и многие другие.

Лауреатами прошлого года стали «Ростех Арена», юбилей «Лукойл Арены», проморолик «Кинопоиска» к новому сезону КХЛ, сериал «Мама, мы – ЦСКА!» и другие проекты, задавшие ориентиры для развития спортивного бизнеса – от инфраструктуры и событий до медиа и коммерческих партнерств.

Прием заявок на участие продолжается. Подать проект можно до 24 марта включительно на официальном сайте премии.