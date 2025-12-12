Церемония награждения победителей премии «Йолдыз» прошла в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском Культурном центре «Московский» прошла церемония награждения Республиканской премии медиа достижений «Йолдыз». Победители премии получили умные колонки, фотоаппараты мгновенной печати и стажировку в видеостудии.

Участниками Премии стали молодые медиаспециалисты, фотографы, видеографы, дизайнеры, руководители студенческих медиа, пресс-службы высших и профессиональных учебных заведений республики.

В этом году организаторы приняли 251 заявку, самой многочисленной среди 11 номинаций стала «Фотограф года». На очный этап прошли 55 студентов (индивидуальные номинации) и 24 коллектива. Возраст участников – от 15 до 25 лет.

Лауреатом Гран-при премии и лучшим медийщиком Татарстана (по версии «Йолдыз») стала студентка Казанского (Приволжского) Федерального университета Аделина Киямова. Главную награду в специальной номинации «Открытие года» завоевала студентка Казанского инновационного университета им. Тимирясова Инна Лихачева.

Премия проходила по 11 номинациям: «Фотограф года» (Никита Тимофеев, «Высшая школа нефти», Альметьевск), «Видеограф года» (Ньургун Семенов, КФУ), «Дизайнер года» (Миляуша Зяббарова, Казанский техникум народных художественных промыслов), «Руководитель года» (Екатерина Петрова, КФУ), Специальная номинация «Открытие года» (Инна Лихачева, КИУ им. Тимирясова), «Лучший социальный ролик» (медиацентр «Двигай», Казанский радиомеханический колледж), «Медиа ООВО года» (медиацентр «Нетехнарь» КФУ), «ВК группа года» (спортивный клуб «Энерго», КГЭУ), «Телеграм канал года» (информационный комитет «Высшая школа нефти»), «Медиа-проект года» (медиашкола «ШАГ», КНИТУ), «Гран-при «Медийщик года» (Аделина Киямова, КФУ).

Специальным призом для победителя номинации «Видеограф года» стал сертификат на стажировку в видеостудии-партнере Премии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В будущем я вижу себя только в сфере видео. Это мое», – рассказал Ньунгур журналистам. Он студент Института Физики КФУ, в Казань Ньургун приехал из Республики Саха (Якутия). В 2023 году он выбирал между курсами по программированию и камерой. На конкурс он представил видео на тему «Медиа – это по любви», на съемки которого у него ушло три дня.

«Я хотел показать все, что я умею, в одном видосе», – рассказал Ньургун корреспонденту.

Премия проводится с прошлого года и собирает сотни медиаспециалистов для поддержки студенческого самоуправления, повышения творческой и социальной активности студентов, укрепления разносторонних связей между вузами и ПОО Татарстана, а также для повышения внимания государства и общества к решению вопросов по поддержке талантливой молодежи.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы подумали, что в Татарстане никогда не было премии для медийщиков. Эти люди всегда за кадром, но мы хотели, чтобы их увидели, и решили, что нужно сделать премию», – рассказала журналистам исполнительный директор Премии Регина Шагиева.

Также Шагиева добавила, что для проведения премии организаторы выиграли грант от «Росмолодежь.Гранты» на 900 тыс. рублей. Организатором Премии является «Лига студентов Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.