Черемнов: Для организации ретротуров машинистам пришлось учиться управлять паровозами

Из Казани сегодня запустили ретропоезд в Свияжск на паровой тяге, а ранее такой туристический маршрут был открыт до станции Васильево. Для организации ретротуров машинистам электропоездов пришлось учиться управлять паровозами, рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Машинистам пришлось, скорее, не переучиваться, а доучиваться, потому что паровая тяга себя уже изжила, а ретротуры пользуются спросом у туристов, им интересно увидеть такой паровоз, узнать историю железной дороги. Поэтому мы организовали такие ретротуры», – сообщил спикер.

Туристы на паровозе едут от станции Казань-1 до станции Свияжск, а затем пересаживаются в автобусы и уже на них доезжают до острова-града, где могут осмотреть местные достопримечательности.

По словам Черемнова, у компании «РЖД» имеется несколько паровозов, но ретровагонов осталось очень мало. «Изначально Московская и Октябрьская железные дороги начали реализовывать проекты ретротуров. Все эти паровозы были взяты из запаса. Пришлось приложить технические усилия, чтобы они стали работоспособными. Но, к сожалению, таких исторических паровозов осталось мало. Пока нет возможности присоединить к такому паровозу ретровагоны, поэтому используются современные. Но и пассажиры хотят ехать комфортно», – отметил он.

Замначальника ГЖД по территориальному управлению подчеркнул, что планируется также запустить ретропоезд до Вятских Полян с посещением Кукмора и Арска. «Там достаточно много исторических и познавательных мест, которые интересно будет посмотреть туристам», – заметил он.

Генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин добавил, что маршрут Казань-1 — станция Свияжск — остров-град Свияжск прорабатывался с 2018 года. «Без паровоза пытались запускать автобусы, чтобы обеспечить доступность острова-града Свияжск, – сказал он. – Ретропоезд отправится до станции Свияжск в ближайшее время еще 25 и 29 июня, 2 июля. Затем паровоз уходит на профилактику. Вернется к нам, скорее всего, осенью».

Другой ретропоезд П-36 планируют запустить из Казани к новогодним праздникам, о чем сообщал «Татар-информ».