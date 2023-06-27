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Череду национальных праздников в Татарстане продолжит мордовский «Валда шинясь»
В субботу, 1 июля, в селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана состоится республиканский праздник мордовский культуры «Валда шинясь». В этом году он пройдет уже в десятый раз, начало — в 16.00. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель главы Тетюшского района Евгений Курков.
По словам спикера, праздник посвящен летнему солнцестоянию. В переводе на русский язык «Валда шинясь» означает «Светлый день» и ассоциируется именно с ярким солнцем, изобилием и плодородием.
«Праздник традиционный, республиканский. Цель возрождения и проведения праздника — вспомнить историю, изучить корни, воспитать и приобщить к культуре молодежь и детей на примере наследия наших предков», — отметил замглавы Тетюшского района.
В субботний день на центральной площади мордовского села Кильдюшево гостей будут ждать на праздничной поляне. Здесь расположатся ярко оформленные шатры, палатки и столы с угощениями.
Около 20 точек откроются на знаменитой «Тюштянской ярмарке» — выставке-продаже изделий народных умельцев, где будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства: мордовские куклы «мотанка», изделия из дерева, украшения, картины и многое другое.
«Также на поляне будут проходить различные игры, спортивные соревнования с мордовским уклоном, будет представлен детский театр», — рассказал Евгений Курков.
Помимо этого, отдельно будут представлены мордовские подворья и рыбацкая деревня. Представители мордовского этноса раньше во многом питались рыбой, поэтому в их национальной кухне много рыбных блюд.
Тетюшский район расположен на юго-западе республики, занимает площадь более 160 тыс. гектаров. Население превышает 20 тыс. человек. Уникальность муниципалитета заключается в том, что здесь компактно проживают четыре национальности — татары, русские, чуваши и мордва-мокша. Спикер отметил, что наибольшее в Татарстане количество представителей мордвы проживает именно в Тетюшском районе — в общей сложности здесь их около 10% от общей численности.
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