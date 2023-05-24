Череду национальных праздников-2023 в Татарстане откроет «Каравон»

Череду национальных праздников в Татарстане откроет «Каравон», который состоится 28 мая в селе Никольское Лаишевского района. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Наши традиционные национальные праздники начинаем с „Каравона“. Также в этом году нас ожидают праздники марийской культуры „Семык“, удмуртской культуры „Гырон быдтон“, мордовской культуры „Валда шинясь“, славянской культуры „Иван Купала“, чувашской культуры „Уяв“, а также праздник кряшен „Питрау“. До середины июля гостям и жителям республики будет чем занять время», — анонсировал спикер.

Натфуллин напомнил, что в этом году в Татарстане Раисом РТ Рустамом Миннихановым объявлен Год национальных культур и традиций, а в России Президентом РФ Владимиром Путиным — Год педагога и наставника.

«Конечно, эти два события [означают] большую ответственность, [стоящую] и перед нами, и перед организаторами, чтобы <...> праздники проходили под эгидой <...> двух значимых дат. И сценаристы, и режиссеры праздника „Каравон“ учитывают этот момент в сценарной программе», — отметил замминистра.

В этом году отдельная зона будет посвящена образовательному кластеру, отдельная зона — народным художественным промыслам. Также будет функционировать детская зона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году посетители национальных праздников не увидят батутных городков.