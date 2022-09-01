«Чередовать труд и отдых»: врач из Казани рассказала о правильном режиме дня школьника

Чередовать труд и отдых рекомендовала школьникам заместитель главного врача детской городской клинической больницы №7 Казани Юлия Туманова. В прямом эфире «Родительского собрания» врач-педиатр рассказала, каким должен быть режим дня учащегося.

«Режим дня предполагает чередование труда и отдыха. То есть после занятий, после школы не нужно сразу бежать делать уроки. Обязательно должен быть перерыв, но день нужно начинать с утренней гимнастики», – заявила спикер.

Туманова подчеркнула, что если ребенок с утра будет делать зарядку, то «бодрости у него хватит на весь день». «Пропадет сонливость, появится энергия, и он с хорошим настроением пойдет в школу», – пояснила она.

Врач добавила, что если школьник будет делать зарядку каждый день, то это войдет в привычку. Кроме того, по ее словам, у ребенка обязательно должно быть сбалансированное питание. «Важен полноценный завтрак. Затем обед в школе. Ужинать желательно не позднее 19 часов», – отметила спикер.

Не менее важен для школьника и режим сна, продолжила она. Так, засыпать желательно не позднее 21–22 часов и просыпаться в семь утра. «То есть школьник должен спать в среднем от девяти до десяти с половиной часов, чтобы высыпаться. Важно не сокращать сон, он должен быть полноценным», – заметила Туманова.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева напомнила, что родительские комитеты внимательно следят за тем, как организовано питание в школах. При этом, по ее мнению, родительские комитеты также должны контролировать физическую нагрузку учеников.

«Уроки физкультуры предусматривают точно выверенные правила для того, чтобы сформировать физическую нагрузку для ребенка. Когда ребенок прыгает через перекладину, он учится преодолевать. Когда он бежит кросс, учится быть выносливым. То есть формируются очень многие качества», – сказала заместитель Премьер-министра РТ.