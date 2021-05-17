Чердак усадьбы Сандецкого стал на ночь местом выставки индонезийских масок Музея ИЗО РТ

Чердачное пространство усадьбы Сандецкого, главного здания Музея изобразительных искусств РТ, стало в день всероссийской акции «Ночь в музее» местом выставки никогда ранее не экспонировавшихся предметов из фондов музея и театрального перфоманса.

«Мы предоставили доступ на чердачное помещение не в чистом виде, а представили там некие наши экспонаты, которые не бывают в нашей экспозиции никогда, но на чердаке имеют место быть. На чердаке кто жил? Например, духи, обитающие на крыше», — создала интригу перед подъемом группы посетителей на чердак методист Музея ИЗО РТ Алия Якупова.

Чердак как самое загадочное помещение дома Музей ИЗО РТ интерпретировал как место обитания теней и духов. Здесь была организована мини-выставка из находящихся в фондах музея индонезийских масок (разных духов), никогда прежде не выставлявшихся из-за своей экзотичности и отсутствия тематической связи с другими экспонатами музея. Эти же маски стали персонажами перфоманса, который на чердаке исполнили начинающие актеры Сабина Гиззатуллина и Радмир Зиятдинов — учащиеся 4-го русского драматического курса Казанского театрального училища, воспитанники мастерской Татьяны Корнишиной.

«Индонезийские театральные маски были подарены депутатом Козловским (Александр Козловский, депутат Государственной Думы Российской Федерации IV и V созывов — прим. Т-и). Отец его жены несколько лет во времена СССР был послом в Индонезии, где их в свою очередь подарили ему», — пояснили в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Посещение чердака отреставрированного год назад памятника архитектуры входило в эксклюзивную экскурсию по зданию автора YouTube-канала «Новая Тартария» Эдуарда Хайруллина, в прошлом руководителя пресс-службы Президента РТ. Гостей наверху помимо легенды о тайной комнате, где собирался застрелиться после революции генерал Сандецкий, ждал сюрприз.

Экскурсия вызвала наибольший ажиотаж среди множества лекций, концертов и встреч во всех филиалах Государственного музея изобразительных искусств РТ, запланированных на время акции «Ночь в музее». Бронирование завершилось за несколько дней до даты события, и вместо двух групп численностью 12 человек на экскурсию с Эдуардом Хайруллиным пришли не менее 60 посетителей.

Из-за этого желающих узнать историю особняка, пройдясь по его залам и заглянув в помещения, недоступные посетителям во время осмотра экспозиций музея, пришлось делить на дополнительные группы. Пройти на чердак по узкой лестнице разрешается одновременно не более чем десяти персонам.