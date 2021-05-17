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Ру Тат
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17 мая 2021  13:32
Оксана Романова

Чердак усадьбы Сандецкого стал на ночь местом выставки индонезийских масок Музея ИЗО РТ

Чердак усадьбы Сандецкого стал на ночь местом выставки индонезийских масок Музея ИЗО РТ
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Чердачное пространство усадьбы Сандецкого, главного здания Музея изобразительных искусств РТ, стало в день всероссийской акции «Ночь в музее» местом выставки никогда ранее не экспонировавшихся предметов из фондов музея и театрального перфоманса.

«Мы предоставили доступ на чердачное помещение не в чистом виде, а представили там некие наши экспонаты, которые не бывают в нашей экспозиции никогда, но на чердаке имеют место быть. На чердаке кто жил? Например, духи, обитающие на крыше», — создала интригу перед подъемом группы посетителей на чердак методист Музея ИЗО РТ Алия Якупова.

Чердак как самое загадочное помещение дома Музей ИЗО РТ интерпретировал как место обитания теней и духов. Здесь была организована мини-выставка из находящихся в фондах музея индонезийских масок (разных духов), никогда прежде не выставлявшихся из-за своей экзотичности и отсутствия тематической связи с другими экспонатами музея. Эти же маски стали персонажами перфоманса, который на чердаке исполнили начинающие актеры Сабина Гиззатуллина и Радмир Зиятдинов — учащиеся 4-го русского драматического курса Казанского театрального училища, воспитанники мастерской Татьяны Корнишиной.

«Индонезийские театральные маски были подарены депутатом Козловским (Александр Козловский, депутат Государственной Думы Российской Федерации IV и V созывов — прим. Т-и). Отец его жены несколько лет во времена СССР был послом в Индонезии, где их в свою очередь подарили ему»,  пояснили в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Посещение чердака отреставрированного год назад памятника архитектуры входило в эксклюзивную экскурсию по зданию автора YouTube-канала «Новая Тартария» Эдуарда Хайруллина, в прошлом руководителя пресс-службы Президента РТ. Гостей наверху помимо легенды о тайной комнате, где собирался застрелиться после революции генерал Сандецкий, ждал сюрприз.

Экскурсия вызвала наибольший ажиотаж среди множества лекций, концертов и встреч во всех филиалах Государственного музея изобразительных искусств РТ, запланированных на время акции «Ночь в музее». Бронирование завершилось за несколько дней до даты события, и вместо двух групп численностью 12 человек на экскурсию с Эдуардом Хайруллиным пришли не менее 60 посетителей.

Из-за этого желающих узнать историю особняка, пройдясь по его залам и заглянув в помещения, недоступные посетителям во время осмотра экспозиций музея, пришлось делить на дополнительные группы. Пройти на чердак по узкой лестнице разрешается одновременно не более чем десяти персонам.

 

гмии рт эдуард хайруллин индонезия усадьба сандецкого
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