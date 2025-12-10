Черчесов, Талалаев или Тедеев: кто должен возглавить «Динамо» вместо Гусева?

В РПЛ наступила зимняя пауза. Перед началом сборов в январе командам дали их законное право на отдых. Однако в некоторых клубах работа не прекращается и по сей день. Московское «Динамо» ищет кандидатов на пост главного тренера. Кто в списках кандидатов у руководства «бело-голубых» в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-akhmat.ru

Станислав Черчесов как олицетворение порядка и дисциплины

Московский клуб, судя по всему, не намерен продолжать сотрудничество с действующим исполняющим обязанности главного тренера Роланом Гусевым. В четырех матчах под руководством наставника «динамовцы» победили лишь единожды, один раз сыграли вничью и два раза проиграли. Второй заход на тренерский мостик Гусева по факту вновь не увенчался успехом, хотя дела у специалиста шли явно лучше весной 2025 года, нежели сейчас.

Проблема Ролана Гусева для руководства «Динамо» видится не только в том, что команда в глобальном смысле не улучшила результаты, по сравнению с временами работы Валерия Карпина. За неполные два месяца, что Гусев исполняет обязанности и.о., он уже отличился в прессе со знаком минус, раскритиковав публично методы работы одного из представителей тренерского штаба Карпина.

«Динамо» на данный момент справедливо считается одним из самых скандальных клубов в этом сезоне РПЛ. И к этому часу в интересах руководства – найти того тренера, который потушит анархию и хаос внутри стана «бело-голубых». Станислав Черчесов – под это дело кандидат чуть ли не идеальный. Болельщикам «Динамо» он хорошо знаком, да и с дисциплиной в его командах всегда был полный порядок. Регалии тренера в Европе и успех с национальной сборной России в 2018 году до сих пор говорят о Черчесове как об одном из сильнейших отечественных тренеров.

Единственная загвоздка кроется в том, как «Динамо» сумеет договорится с «Ахматом» о выкупе контракта Черчесова. Для этого необходимы связи на самом высоком уровне.

Тедеев как тренер-открытие в этом сезоне РПЛ

Интересным кандидатом видится и Заур Тедеев из «Акрона». Тольяттинцы хоть и не могут похвастаться выдающимися результатами, однако имя наставника «Акрона» отличается в текущем сезоне РПЛ исключительно со знаком «плюс».

Основная характеристика тренера – его дипломатия и либеральный подход к работе с игроками. Тедеев не является представителем старой школы, он совершенно не деспот, а, значит, на контрасте с тем же Карпиным или Гусевым, он сумеет разрядить атмосферу и настроение в раздевалке «Динамо».

Немало важный момент, что Тедеев еще прекрасно умеет работать с молодежью и не требует от руководства больших вложений в клуб. Прогресс того же Болдырева или Пестрякова в этом сезоне – доходчивое подтверждение.

Талалаев покинет «Балтику» ради «Динамо»?

Любопытно, что в списке кандидатов у руководства «Динамо» есть и Андрей Талалаев. Наставник «Балтики» вместе со своими подопечными совершил настоящее чудо в этом сезоне, попав со скромными финансовыми возможностями и не самым мастеровитым составом в топ-5 таблицы. «Балтика» не просто дарит сенсации из тура в тур, по словам главного тренера, она реально претендует на чемпионство в этом сезоне.

Неудивительно, что к кандидатуре Талалаева на фоне его результатов присматриваются топ-клубы РПЛ. Один из них – как раз-таки «Динамо».

По аналогии с Черчесовым, «бело-голубые» могут выкупить у «Балтики» действующий контракт Андрея Талалаева. Но пойдет ли сам специалист в «Динамо»?

С одной стороны, по этическим меркам это будет очень красиво – бросить свою команду на половине сезоне и передать борозды правления другому специалисту. С другой, кто знает, как «Балтика» выступит во второй части сезона. Если калининградцы спустятся весной вниз таблицы, шанс поработать в топ-клубе Талалаев может так и не получить.