Черчесов привел «Ференцварош» к титулу чемпиона Венгрии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов завоевал звание чемпиона Венгрии на посту наставника клуба «Ференцварош».

За четыре тура до конца чемпионата команда из Будапешта оторвалась от конкурентов на 12 очков после победы в матче против «Уйпешта» (2:1).

«Сегодня решилась судьба чемпионства. Мы очень хотели выиграть этот матч, и нам это удалось. Мы выполнили одну из задач, но нужно двигаться дальше, впереди финал Кубка, к которому мы подходим максимально серьезно, мы хотим оформить дубль», - сказал тренер пресс-службе «Ференцвароша».

Для Станислава Черчесова это уже четвертый трофей в Европе в качестве тренера. Ранее он завоевал с «Легией» Кубок Польши и золото польского чемпионата. До этого он одержал победу в первой лиге Австрии с инсбрукским «Ваккер-Тироль» и вывел его высший дивизион австрийского чемпионата.

Напомним, что Станислав Черчесов вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018-го года.