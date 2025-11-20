Черчесов о Дзюбе и Тедееве: Думаю, этот тандем ещё долго может проработать

Фото: fcakron.ru

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предположил сколько нападающий «Акрона» 37-летний Артем Дзюба сможет играть на высоком уровне.

«Это зависит от него, его физиологии и, естественно, не только от личного подхода к подготовке, но и тренерского штаба. Игроков такого уровня с его антропометрией надо подводить к игре. Не тренировать, а подводить. Уделять больше времени. Он тренируется, чтобы в субботу играть, а не просто тренироваться. Тедеев (Заур Тедеев – главный тренер ФК «Акрон») знает, что делает. Думаю, этот тандем ещё долго может проработать», – сказал Черчесов «Матч-ТВ».

Со старта текущего чемпионата РПЛ на счету Артема Дзюбы 13 матчей 5 (4+3) очков. Напомним, контракт между форвардом и тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.