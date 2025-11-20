news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 ноября 2025 18:53

Черчесов о Дзюбе и Тедееве: Думаю, этот тандем ещё долго может проработать

Читайте нас в
Телеграм
Черчесов о Дзюбе и Тедееве: Думаю, этот тандем ещё долго может проработать
Фото: fcakron.ru

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предположил сколько нападающий «Акрона» 37-летний Артем Дзюба сможет играть на высоком уровне.

«Это зависит от него, его физиологии и, естественно, не только от личного подхода к подготовке, но и тренерского штаба. Игроков такого уровня с его антропометрией надо подводить к игре. Не тренировать, а подводить. Уделять больше времени. Он тренируется, чтобы в субботу играть, а не просто тренироваться. Тедеев (Заур Тедеев – главный тренер ФК «Акрон») знает, что делает. Думаю, этот тандем ещё долго может проработать», – сказал Черчесов «Матч-ТВ».

Со старта текущего чемпионата РПЛ на счету Артема Дзюбы 13 матчей 5 (4+3) очков. Напомним, контракт между форвардом и тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

#артем дзюба #ФК Акрон #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025