Цены вырастут на 10%, продажи упадут на 30%: каким будет авторынок России в 2025 году

Рынок новых легковых автомобилей в России в 2024 году существенно вырос по сравнению с предыдущим годом, однако эксперты полагают, что в новом году продажи сократятся. С какими показателями авторынок завершил год и чего ждать в 2025-м – в материале «Татар-информа».





В 2024 году объем рынка новых автомобилей в России перешагнул планку в 1,5 млн проданных машин

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Ноябрь подтвердил наши ожидания о существенном замедлении рынка»

В 2024 году объем рынка новых автомобилей в России перешагнул планку в 1,5 млн проданных машин. Общий объем продаж в январе-ноябре прошедшего года вырос более чем в полтора раза по сравнению с 2023 годом, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. В ноябре новых легковых машин продали почти 130 тыс. единиц, что на 12% больше, чем в ноябре 2023-го.

Однако по сравнению с другими месяцами прошедшего года продажи начали замедляться. В ноябре 2024 года продажи сократились на 27% по сравнению с октябрем.

«К сожалению, ноябрь подтвердил наши ожидания о существенном замедлении рынка. По сравнению с предыдущим месяцем продано почти на треть меньше новых автомобилей. И хотя этот результат все еще превосходит показатели ноября прошлого года, в ближайшее время мы можем быть свидетелями нарастающей негативной тенденции», – считает председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

В ожидании нового повышения утилизационного сбора с января 2025 года, декабрь еще может показать хороший результат. Что же касается будущего спроса на новые авто, то Калицев считает, что он полностью будет зависеть от решений регуляторов рынка.

Таким образом, можно ожидать, что по итогам 2024 года будет продано более 1,6 млн машин.

В ноябре «Москвичей» продали свыше 2,6 тыс. – на треть больше, чем в аналогичный период 2023 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Москвич» вошел в топ-10 популярных марок

Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в конце осени пришлось более 31% от общего объема продаж, сообщает аналитическое агентство «Автостат». За 11 месяцев прошлого года их продали почти 400 тыс. штук.

На втором месте по популярности находится китайский бренд Haval – свыше 175 тыс. автомобилей, а на третьем – Chery, которых продали почти 145 тыс. единиц.

Если же говорить только про ноябрь, то первые три места распределены аналогично позициям за 11 месяцев: на первом LADA (33,6 тыс.), на втором – Haval (14,4 тыс.) и на третьем – Chery (11 тыс.).

Также отметим, что в ноябре впервые в 2024 году, в топ-10 попала российская марка «Москвич». За указанный месяц их продали свыше 2,6 тыс. – на треть больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Лидерство на российском рынке по-прежнему сохраняет отечественная марка LADA Фото: © «Татар-информ»

Отечественные – 1,2 млн рублей, импортные – 2,5 млн рублей

За прошедший год средние цены на новые автомобили отечественных марок выросли на 15% – с 1 млн 91 тыс. рублей до 1 млн 254 тыс. рублей, следует из последних данных Росстата.

При этом, цена выросла сразу с начала 2024 года и постепенно увеличивалась. Единственная просадка была в марте, когда средние цены снизились почти на 25 тыс. рублей, однако с мая стоимость снова поползла вверх.

Цены же на импортные автомобили выросли не так заметно. По данным статистического ведомства, их стоимость в ноябре прошедшего года составляла в среднем 2 млн 431 тыс. рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

За прошедший год средние цены на новые автомобили отечественных марок выросли на 15% Фото: © «Татар-информ»

«Каким-то волшебным образом покупатели смогли все это переварить»

Главный итог авторынка России в 2024 году в том, что никто не смог предсказать, как он будет себя вести, поделился с «Татар-информом» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Было понятно, что будет рост, но никто, и я в том числе, не смог предсказать каким будет его объем. Феномен рынка заключается в том, что при растущих отрицательных факторах (цены, ключевая ставка, курс доллара, утильсбор), каким-то волшебным образом покупатели смогли все это переварить», – сказал эксперт.

По его словам, следующий год будет гораздо сложнее, чем 2024, потому что при росте отрицательных факторов было понятно, что продажи будут идти вверх.

«А сейчас ситуация диаметрально противоположная: мы знаем основные ключевые факторы, понимаем, что ключевая ставка будет высокой, пара рубль/доллар ничего хорошего не принесет, будет повышение утильсбора, не будут сняты никакие ограничения. Но строить прогноз тяжело, потому что не знаем какие будут финансовые вливания в сферы экономики», – сказал Кадаков.

Он также назвал три варианта, как поведет себя рынок: с позитивной стороны продажи будут на уровне 2024 года – более 1,5 млн автомобилей. Реалистичный – будет минус 5-20%, однако точно сказать пока нет возможности. А в «фантастических вариациях» можно ждать небольшой рост, но это маловероятно.

Эксперты полагают, что автомобили подорожают примерно на 10% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«При такой цене рассчитывать на большие продажи не приходится»

Еще одним прогнозом, менее оптимистичным, поделился с «Татар-информом» член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто. По его словам, почти все эксперты ожидают падения продаж, в связи с высокой ключевой ставкой и повышением утилизационного сбора.

«Прогнозы на 2025 год не оптимистические – в лучшем случае предполагается, что продажи будут на уровне прошлого года, но все аналитики, включая государственных, говорят, что будет падение. Причем в лучшем случае продажи снизятся на 10%, а в худшем и до 30% по сравнению с 2024 годом», – сказал он.

Что касается цен, то Моржаретто полагает, что автомобили подорожают примерно на 10%. «При такой цене, как вы понимаете, рассчитывать на большие продажи не приходится», – заявил эксперт.

В свою очередь Кадаков сделал два возможных прогноза: по оптимистичному цены сохранятся на уровне 2024 года, однако он все же склоняется к тому, цены подрастут на 10%.