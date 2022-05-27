«Пересмотра ставок по ипотеке ждем как из печки пирога»: рынок жилья потеплеет в июне

В Татарстане значительно упал спрос на покупку квартир. В Минстрое РТ уверены, что в июне интерес к недвижимости подстегнет снижение ставок по ипотеке – они должны опуститься вслед за ключевой ставкой ЦБ. Застройщики предлагают повысить лимит по льготной ипотеке. О тенденциях на рынке жилья – в материале «Татар-информа».

В Татарстане значительно упал спрос на покупку квартир Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Снижение ставок по ипотеке ожидается в июне

В Татарстане в ближайшее время ожидают снижения ставок на ипотеку. Они должны пойти вниз после того, как Банк России опустил ключевую ставку до 11%.

«По рынку жилья вопрос остается острым. Это краеугольный камень развития нашей экономики. После апрельского падения темпы продаж в мае не восстановились. Но, тем не менее, в июне мы ожидаем, что рынок жилья, его продажи и ввод начнут восстанавливаться. Не секрет, что вчера ключевая ставка уменьшилась на 3 процентных пункта. Соответственно, мы надеемся и ждем пересмотр процентов по ипотеке, ждем как из печки пирога», – сказал на круглом столе в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана замглавы ведомства Ильшат Гимаев.

По его словам, в текущей ситуации ипотечные договоры поставлены «на стоп», сниженные ставки позволят людям оформить новую ипотеку или переоформить кредиты по другим расценкам. Это должно произойти в июне.

«В целом, конечно, в масштабах страны мы идем неплохо. Но это нас не должно убаюкивать. Все равно мы видим, что пока не восстановился рынок продаж, особенно покупки на вторичном рынке, который дополняет первичный рынок», – отметил он.

Ильшат Гимаев: «По рынку жилья вопрос остается острым. Это краеугольный камень развития нашей экономики. После апрельского падения темпы продаж в мае не восстановились» Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане предлагают увеличить лимит семейной ипотеки

Исполнительный директор компании «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова предложила увеличить в Казани максимальный размер кредита по льготной семейной ипотеке с 6 до 9 млн рублей.

«Я бы отметила, что февраль и март по спросу были нехарактерными. Мы видели ажиотажный спрос, который был связан с тем, что ряд клиентов хотели вложить средства в недвижимость, у кого-то уже было решение по старым ставкам. Если сравнить с той ситуацией, то сейчас, безусловно, падение очевидно», – сказала Латыпова.

Ранее застройщик отмечал повышенную долю ипотек в своем портфеле, но сейчас «меняется структура». «Если до этого у нас льготная ипотека на новостройки занимала большую долю, то сейчас более 70% сделок – семейные ипотеки. Здесь единственная проблема – лимит в 6 млн, который не позволяет взять двух-, трехкомнатные квартиры», – сказала она.

Ильшат Гимаев отметил, что для каждого города должен быть собственный лимит по льготной ипотеке. «По лимиту на ипотеку, кстати, я общаюсь с муниципалитетами. Например, если взять Набережные Челны, то они говорят: “Лимит 6 млн для рынка Челнов устраивает. Нам нужно понижение ставки”. То есть разные подходы должны быть в республике», – отметил он.

Замминистра добавил, что на сейчас льготная ипотека выдается по ставке 9%. По данным Нацбанка, с начала года на 25 апреля в Татарстане было выдано 2,4 тыс. таких кредитов на 5,7 млрд рублей. Максимальный размер кредита составил 6 млн, а первоначальный взнос – 15%.

По его мнению, нужно пересмотреть и процентную ставку по льготной ипотеке. «Пока решения нет, но будем ждать с нетерпением сигнала со стороны федерального центра», – сказал он.

В текущих условиях банки скрупулезно изучают каждый кредит Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На первичном рынке процентные ставки ниже, чем на вторичном»

Всего в Татарстане в первом квартале в Татарстане было выдано 15,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 45,9 млрд рублей. Средний срок кредита составлял 22 года, а средняя ставка – 7,86%. Средняя сумма кредита в целом по республике – 3,6 млн рублей.

«На первичном рынке выдано 5,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 18,5 млрд рублей. Средневзвешенный срок кредитования составил 22,8 года, а ставка – 5,2%. Это говорит о том, что на первичном рынке процентные ставки ниже, чем на вторичном, как и сумма кредита – 3,4 млн рублей», – сообщил Гимаев.

Он добавил, что в текущих условиях банки скрупулезно изучают каждый кредит. «Из-за этих отказов тоже достаточно много», – заметил он.

Однако на спрос влияет и стоимость жилья. «Цены остаются, конечно, высокие. Могу отметить, что они не упали, но стабилизировались. Как дальше будет развиваться рынок жилья, покажет июнь. Пока в мае они установились на тех высоких позициях, которые имеют место быть», – сказал он.

Замминистра сказал, что также популярностью пользуется сельская ипотека. Но сейчас изменились условия ее предоставления – заемщик может получить средства только на строительство дома на селе.

«Пока стоит вторичный рынок, для нас и для клиента становится проблематичным приобретение квартир» Фото: © «Татар-информ»

Застройщики запустили программу по выкупу вторичного жилья

На фоне рухнувшего ипотечного рынка застройщики Татарстана занялись «трейд-ином».

«На сегодняшний день у всех застройщиков и банков одинаковая ситуация. Есть определенные сдерживания со стороны спроса. Сегодня сложилась такая ситуация, что спросом пользуются объекты бюджетного сегмента. Это связано со стоимостью на квартиры, а также ставки по ипотеке», – сообщила представитель одной из строительных компаний Казани Эльвира Галяутдинова.

По ее словам, в текущих условиях застройщики выпустили программу по выкупу вторичного жилья. «Одним из основных сдерживающих факторов является замораживание активов на вторичном рынке. Потому что сейчас в арендном сегменте большое количество предложений, так как многие не могут продать вторичку. Это останавливает людей от покупки нового жилья. Мы возобновили программу выкупа, а клиент вносит средства в первоначальный взнос», – сказала она.

Айгуль Латыпова подтвердила, что продажи на вторичном рынке остановились. «Пока стоит вторичный рынок, для нас и для клиента становится проблематичным приобретение квартир. Мы запустили программу трейд-ина, когда квартира идет в зачет первоначального взноса по ипотеке», – отметила она.

В Татарстане насчитывается более 100 застройщиков, которые возводят свыше 200 многоквартирных домов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Практически все многоквартирное жилье строится по эскроу

Гимаев сообщил, что в Татарстане насчитывается более 100 застройщиков, которые возводят свыше 200 многоквартирных домов.

«При плане 2,7 млн квадратных метров жилья на сегодня ввели практически 1,5 млн квадратных метров, что составляет 54,4% от плана и 129,3% к уровню прошлого года. Львиную долю составляет индивидуальное жилищное строительство», – сказал он.

По его данным, сейчас в Татарстане строится 1,9 млн квадратных метров многоквартирного жилья, из которых 1,1 млн квадратных метров с применением счетов эскроу. «Отрадно, что 96,3% жилья строится по эскроу. И всего лишь 3,7% – 123 тыс. квадратных метров по старым правилам, где люди несут деньги напрямую застройщикам. Это показывает, что в Татарстане состоялся переход на новые правила строительства жилья и финансирования. Главное, что оно работает», – заключил он.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»