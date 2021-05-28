Рынок жилья в Казани: стагнация вторички и двойной рост ипотеки

Застройщики переоценили свои комплексы

«Жилье всегда дорожает и нужно покупать, пока мы опять не подняли цены», - любят повторять застройщики. Недвижимость действительно является одним из способов накопить и сохранить деньги. Похоже, что в этот раз девелоперы перестарались и подняли цены слишком высоко.

По данным сервиса «Домклик», средняя цена на новостройки в Казани за последний месяц не то что не выросла, а даже снизилась – со 132 до 125 тысяч рублей за кв. м.

Эксперты напоминают, что в прошлом году спрос на новостройки был рекордным и застройщики не успевали переписывать ценники. Причиной ажиотажа стали колебания валюты и введение льготной ипотеки. Некоторых застройщиков охватила эйфория, и они продолжили поднимать цены и в этом году. Но ожидания не оправдались.

«На некоторые жилые комплексы цены растут, на другие – снижаются. Некоторые объекты вышли на рынок по завышенным ценам. Сейчас мы видим корректировку по ним. Это очень плохая ситуация, когда цена снижается. Людям сложнее купить сейчас, зная, что квартира подешевеет», - считает директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов.



Автор фото: Михаил Захаров

В пользу того, что сейчас идет корректировка цен на новостройки говорит тот факт, что с начала года средняя цена квадратного метра хоть и поднялась на 20 тысяч за кв. м, этот рост происходил неравномерно. Посмотрите, кривая на графике движется то вверх, то вниз.

«Инвестиционно привлекательных предложений осталось мало»

Найдем на «Авито» жилые комплексы, которые вышли на рынок недавно. Вот студия в ЖК «Уникум» на Аделя Кутуя от «Унистроя». Ее площадь всего 29,6 кв. м - меньше однокомнатной хрущевки. Квартира фактически состоит из одной комнаты в 19,5 кв. м, крошечных ванной и прихожей. Но стоит она почти 4,7 млн рублей, то есть 158 тысяч рублей за кв. м.



Пример планировки. Источник: avito.ru

Недалеко – тоже по улице Аделя Кутуя – компания ТСИ строит ЖК «Мечта». Похоже, что о квартирах в этих домах многим казанцам остается только мечтать. Стандартная однушка площадью 44,4 кв. м. здесь стоит больше 6 млн рублей, то есть 136 тысяч рублей за кв. м.



ЖК «Мечта». Источник: kazan.cian.ru/zhiloy-kompleks-mechta-kazan-3118088

При этом в «Уникуме» сдачи дома придется ждать до второго квартала 2022 года, в «Мечте» - до первого квартала 2023 года. В обоих комплексах квартиры сдаются в черновой отделке, то есть дополнительно придется раскошелиться на ремонт.

Эксперты называют и другие причины, по которым средняя цена квадратного метра в новостройках скорректировалась.

«На данный момент рост цен замедлился, потому что спрос не такой большой и инвестиционно привлекательных предложений не так много. Их разобрали, вымыли с рынка. Такой показатель на «Домклик» получился из-за того, что однокомнатных квартир стало меньше, а квадратный метр в двух и трехкомнатных квартирах стоит дешевле. Кроме того, появилось много нового жилья на перифериях. Предложения с более привлекательной локацией стоили дороже», - отмечает директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Цены на вторичку перестали расти

По данным «Домклик», цены на вторичное жилье с начала года плавно росли. Но за последний месяц они практически не изменились и остались на уровне 104 тысяч рублей за кв. м.

Эксперты отмечают, что цены на вторичку по инерции догоняли цены на новостройки. Похоже, что сейчас квартиры перестали дорожать и в этом сегменте.



Автор фото: Рамиль Гали

Участники рынка полагают, что жилая недвижимость снова начнет расти в цене к осени.

«Застройщики, которые завысили, будут ее снижать. Объекты, которые продаются по адекватной цене. Будут дорожать по мере строительства. Людям сложнее определиться , потому что сейчас разброс цен большой. К сентябрю все выровняется и рост продолжится», - прогнозирует Руслан Хабибрахманов.

Рекордный апрель

Говорить о том, насколько изменился спрос на недвижимость за последний месяц рано – Росреестр по РТ еще не опубликовал статистику. Однако есть свежие данные за апрель.

В прошлом месяце вторичка продолжала бить рекорды. В Казани Росреестр зарегистрировал 6 482 сделки купли-продажи на жилые помещения. Это на 40% больше чем в марте и в 5,5 раз больше чем в апреле 2020-го года.

Вероятно, вторичное жилье пользовалось спросом как раз потому, что цены на новостройки стали запредельными. Получилось так, что в одном и том же комплексе квартира в строящемся и в сданном доме могут стоить одинаково. И многие стали отдавать предпочтение уже готовым квартирам. Плюс в статистику по вторичке попадают договоры уступки прав требований, когда новостройки продает уже не застройщик, а инвестор.

Ипотека показала двухкратный рост

Впрочем, апрель не разочаровал и застройщиков. В прошлом месяце в Татарстане зарегистрировали почти две тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Это почти на 50% больше чем в марте и в апреле прошлого года.

Общий подъем коснулся и ипотеки. По статистике Росреестра, в апреле казанцы брали потеку в два раза чаще чем в марте: зарегистрировано почти 4 тысячи сделок.

Напомним, что некоторые застройщики прямо говорили покупателям, что ипотека скоро подорожает – льготную ставку отменят, а базовые ставки повысятся. Например, « Унистрой» даже запускал рекламу, которая призывала покупать квартиры, пока жилищные кредиты не стали дороже. Впрочем, ипотека действительно начала дорожать. В начале мая «Сбербанк» поднял базовые ставки на 0,4 п.п.